Siccità. De Castro: servono misure concrete che facciano leva su tecnologie e norme già esistenti

ROMA – La sete è un bisogno e la carenza d’acqua vecchia come il mondo. Così come la necessità di produrre più cibo per fare fronte a una popolazione in continuo aumento.

I dati di questi giorni confermano l’evidenza di un fenomeno che non è ciclico, ma è diventato una priorità. Come sottolineato dalla FAO al G20, un miliardo di ettari di terreni agricoli soggetti a gravi vincoli idrici e 800 milioni di ettari coltivati e pascoli pluviali sono ormai colpiti da siccità ricorrente. Da cui l’urgenza di attuare a livello globale una serie di misure che facciano leva su tecnologie e norme già esistenti per rendere più efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura. E questo per ridurre perdite e sprechi alimentari che, secondo le stime dello stesso Organismo delle Nazioni Unite, potrebbero sfamare quasi 1,3 miliardi di persone l’anno.

Il problema non è nuovo, ma ora è drammaticamente urgente. Da agronomo di formazione, da quasi cinquant’anni conosco cause e concause che toccano da vicino anche le nostre aree mediterranee e l’Italia in particolare. Con una fertile pianura padana, ad esempio, che garantisce materie prime agricole grazie alle acque convogliate da fiumi importanti, a cominciare dal Po, ma anche da opere di ingegneria idraulica realizzate con perizia per servire usi agricoli e civici. Penso ai canali Villoresi, in Lombardia, piuttosto che alla diga di Ridracoli, per citarne alcune. Come però riferisce anche l’Istat, la siccità di questo 2022 si presenta più intensa, prolungata e diffusa, come mai era accaduto dagli anni Ottanta del secolo scorso.

Oltre all’acqua, in agricoltura devono essere utilizzati in modo più accorto i fertilizzanti, ricorrendo a una ridistribuzione tecnologica e scientifica delle applicazioni. Attraverso processi produttivi supportati dall’implementazione di mappe dettagliate dei suoli per aiutare i paesi più vulnerabili a utilizzare i loro concimi in modo efficiente.

Il Rapporto annuale divulgato in questi giorni dall’Istituto di statistica evidenzia l’effetto dei cambiamenti climatici e le vulnerabilità strutturali del sistema irriguo. Ma anche gli effetti significativi che un eventuale razionamento nelle aree più colpite dalla siccità avrebbe prima di tutto sul settore agricolo e sull’uso civile, che assorbono rispettivamente il 50 e il 36% dei consumi idrici.

Ora, come sottolinea l’Istat, nel quadro delle misure per la tutela del territorio e della risorsa idrica, il Piano nazionale di rilancio e resilienza destina 4,38 miliardi alla gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale delle acque marine e interne. Risorse, che come evidenzia il Rapporto, sono fondamentali per iniziare un profondo rinnovamento infrastrutturale e gestionale. Al quale, aggiungiamo noi, dovrà comunque essere affiancata una normativa europea sulle nuove biotecnologie che sgomberi il campo, una volta per tutte, sulla necessità di mettere a punto e commercializzare con metodi naturali nuove varietà di piante resistenti anche alla carenza d’acqua.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it