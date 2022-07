Nocciolo. Battistoni: “CSR approva Piano corilicolo nazionale. Da oggi il comparto del nocciolo può guardare avanti con più certezze”

ROMA – “Oggi, in Conferenza Stato Regioni, è stato approvato il piano corilicolo nazionale. È una notizia importante per il comparto del nocciolo, che ora può guardare al futuro con più certezze”. Lo annuncia il Senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario al Mipaaf, al termine della Conferenza Stato Regioni.

Dal mio insediamento ho voluto subito riattivare il tavolo corilicolo, fortemente richiesto dagli stakeholder del settore per disporre di uno strumento di governance e di rilancio di tutta la filiera, con l’incarico di redigere il nuovo Piano di settore del comparto. Con l’intesa raggiunta oggi, il prossimo passo sarà la pubblicazione del decreto che, in maniera organica, sancisce le azioni di sviluppo di tutto il settore, dalla produzione alla commercializzazione, per tutelare le nostre produzioni dalla crescente concorrenza straniera. A quest’ultimo proposito, un ruolo decisivo sarà svolto dall’informazione al consumatore, dalla valorizzazione del prodotto e dalla tracciabilità del nocciolo”,. “Ringrazio i funzionari ed i dirigenti del Ministero che hanno lavorato alla stesura del piano, alle associazioni di categoria, che hanno avuto un ruolo importante e tutti i soggetti coinvolti in questi mesi. È un risultato atteso da anni, arrivato grazie al contributo di tutta la filiera”

