Export agroalimentare in salute. Gagnarli (IpF): Made in Italy cresce del 17% nel 2022

ROMA – “Nonostante la ‘tempesta perfetta’ che si è abbattuta, da inizio anno, sul comparto agricolo nazionale, le esportazioni Made in Italy agroalimentari continuano a crescere, con un aumento del 16,8 per cento anche nei primi mesi del 2022.

Nel periodo gennaio-aprile, infatti, le nostre imprese sono riuscite ad esportare cibi e bevande per ben 18,3 miliardi di euro. Un risultato frutto delle sinergie messe in campo con il ‘Patto per l’Export’, con cui si è riusciti a mettere attorno allo stesso tavolo, rendendoli protagonisti, come ha ribadito il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante l’Assemblea Nazionale Coldiretti”.

Lo dichiara la deputata Chiara Gagnarli, capogruppo di ‘Insieme per il Futuro’ in commissione Agricoltura.

“Con tenacia e impegno – aggiunge – le imprese agroalimentari sono riuscite a bissare il record del 2021 quando si è raggiunta la cifra record di 52 miliardi di euro, registrando un +11 per cento sull’anno precedente”.

“L’export rappresenta un terzo del PIL italiano e concorre a creare posti di lavoro e redditività – conclude Gagnarli (IpF) – Un elemento imprescindibile, quindi, per il progresso economico del Paese”.

