Bonus investimenti beni generici. Utilizzo in un’unica soluzione solo se la consegna è avvenuta entro il 2021

FIRENZE – Il credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di beni strumentali generici effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, o entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti almeno pari al 20%, è utilizzabile in compensazione in F24 in tre quote annuali di pari importo.

Per gli investimenti effettuati nel corso del 2021, per i quali la prenotazione e la consegna dei beni sono intervenuti entro il 31 dicembre 2021, è possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta in una unica quota annuale.

Se l’investimento viene effettuato entro il 2022 e l’ordine ed il versamento dell’acconto del 20% è avvenuto entro il 31 dicembre 2021, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta deve essere effettuato in tre quote annuali di pari importo. La tabella riepilogativa per gli investimenti in beni generici, quindi non 4.0.

