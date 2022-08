Bonus carburante per l’attività agricola e della pesca. Il codice tributo è il 6965

FIRENZE – L’Agenzia delle entrate ha reso noto il codice tributo per l’utilizzo

in compensazione del credito d’imposta concesso per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca: il 6965.

Il credito d’imposta è finalizzato a ristorare (del 20%), le imprese che svolgono attività agricole o della pesca, a fronte dell’aumento delle spese dovute

per l’acquisto del carburante necessario alla trazione dei mezzi utilizzati nelle attività, durante il primo trimestre del 2022.

Le spese devono essere comprovate dalle fatture ed il credito si determina sull’importo delle stesse, al netto dell’IVA. Oltre all’utilizzo in compensazione in F24 entro fine anno, il credito può essere ceduto, ma solo per intero, ad altri soggetti,

tra i quali, gli Istituti di credito, gli altri intermediari finanziari, le assicurazioni.

In caso di cessione ad altri soggetti, l’acquirente non potrà a sua volta cederlo, ma dovrà forzatamente utilizzarlo in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

