Grano duro. In rialzo di 15 euro a tonnellata le quotazioni della Borsa Merci di Foggia. Ma è sempre troppo poco per i cerealicoltori italiani

FOGGIA – Sensibile rialzo per le quotazioni del grano duro: +15 euro a tonnellata (biologico compreso) rispetto alla scorsa settimana (27 luglio).

Un aumento che segue al più lieve rialzo della scorsa settimana, pari a 5 euro a tonnellata. Ma è sempre un prezzo troppo basso per i cerealicoltori italiani, anche in considerazione delle quotazioni di fine giugno).

E’ questo in sintesi il listino settimanale dei prezzi all’ingrosso della Borsa Merci di Foggia, di oggi, mercoledì 3 agosto 2022.

Per il BIOLOGICO il prezzo che è stato fissato oggi è di 530-535 euro/t.; era a 515-520 euro/t. il 27 e 20 luglio; mentre era di 570-575 il 6 luglio, e 590-595 il 29 giugno.

Per il FINO il prezzo è di 525-530 (27 luglio: 510-515; 20 luglio: 505-510; 6 luglio: 557-562; 29 giugno: 575-580); per il BUONO MERCANTILE il prezzo è di 515-518 ( 27 luglio: 500-503; 20 luglio: 495-498; 6 luglio: 547-550; 29 giugno: 570-573); per il MERCANTILE il prezzo è di 505-508; (27 luglio: 490-493; 20 luglio: 485-488; 6 luglio: 537-540; 29 giugno: 560-563).

