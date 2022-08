Siccità. Centinaio (Mipaaf): Oggi primo step, ora interventi per superare emergenze

ROMA – “Quello di oggi è un primo step. I danni causati dalla siccità prolungata ammontano in tutta Italia a miliardi di euro e hanno messo interi settori in ginocchio con cali produttivi drammatici. Con questo provvedimento si inizia a dare delle risposte ai nostri agricoltori e allevatori”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, commenta il sostegno alle imprese e alle cooperative agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale che si è verificata da marzo scorso contenuto nel Dl Aiuti Bis che ha avuto oggi il via libera dal Consiglio dei ministri.

A partire da coloro che non beneficiavano della copertura di polizze assicurative. Per questi interventi la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori è stata incrementata di 200 milioni di euro. “Si tratta di un provvedimento necessario, tanto più che proprio in queste ore tutta Italia è interessata da una nuova ondata di calore con temperature ancora elevatissime. Nell’immediato dobbiamo intervenire per salvare i raccolti chiedendo anche un rilascio straordinario dagli invasi, e poi dobbiamo lavorare per non doverci più trovare in futuro ad affrontare situazioni di emergenza come quella attuale. Non si può e non si deve dimenticare quanto abbiamo vissuto quest’estate. Occorre per questo usare tutte le risorse che sono state messe a disposizione dal Pnrr e allo stesso tempo mettere in campo interventi strutturali e un piano di nuovi bacini e invasi”, conclude Centinaio.

Leggi anche Dl Aiuti bis. Approvate in Cdm misure per fronteggiare emergenza siccità e caro energia gas e carburanti

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it