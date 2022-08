Quotazioni grano duro: prezzo invariato alla Borsa Merci di Bari. Il FINO resta a 528-533 euro/t

BARI – Restano invariate, rispetto alla settimana scorsa, le quotazioni per il grano duro alla Borsa Merci di Bari, nell’incontro di oggi 9 agosto.

Uno stop, dopo l’aumento del 2 agosto di 13 euro a tonnellata, e l’aumento del valore che segue quello della settimana precedente (26 luglio) di 5 euro.

Per cui il FINO è quotato 528-533 euro/t. (come il 2 agosto, mentre il 26 luglio era 515-520 euro/t.); il BUONO MERCANTILE è a 523-528 €/t. (il 26.7 a 510-515 €/t.); il MERCANTILE è a 518-523 €/t. (il 26.7 a 505-510 €/t). Invariato anche il BIOLOGICO che rimane a 538-543 euro/t. per il BUONO MERCANTILE e a 533-538 euro/t. per il MERCANTILE, dopo l’aumento di 13 euro/t. anche per il grano duro biologico, rispetto alla settimana precedente (26.7).

Resta molto difficile la situazione per i cerealicoltori italiani, anche per la siccità, rese in calo, e situazione internazionale con le speculazioni delle scorse settimane.

