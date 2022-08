MiPAAF: firmato accordo per cooperazione tra ICQRF e centro georgiano Sakpatenti a tutela delle IIGG

ROMA – Il Dipartimento ICQRF del MiPAAF e il Centro Nazionale per la Proprietà Intellettuale della Georgia Sakpatenti hanno firmato un accordo relativo all’adozione di un Memorandum d’Intesa (MoU) sulla cooperazione per la protezione delle Indicazioni Geografiche nel settore agroalimentare e vitivinicolo.

L’iniziativa è concepita quale naturale seguito del Twinning Project GE 16 ENI EC 03 18 “Establishing Efficient Protection and Control System of Geographical Indications (GIs) in Georgia”, un progetto finanziato dall’Unione Europea e finalizzato al rafforzamento del sistema di controllo delle IIGG in Georgia che si è svolto dal 1° febbraio 2019 al 31 agosto 2021 e che ha visto il Dipartimento ICQRF del MiPAAF e il Ministero come Senior Partners.

L’accordo consentirà di stabilire un canale di cooperazione costante per lo scambio di informazioni tra i due Paesi al fine di prevenire e contrastare pratiche commerciali sleali rispetto ai prodotti a Indicazione Geografica, sia offline che online, contribuendo così alla tutela delle reciproche produzioni di qualità e al contempo alla promozione delle pratiche europee in materia.

