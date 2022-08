Borsa Merci Bari. In calo grano tenero d’importazione e granturco (-10 euro quintale). Stabile grano duro

BARI – In calo il grano tenero d’importazione e il granturco (-10 euro a quintale). In controtendenza l’avena (+10) e l’orzo (+5). In forte aumento i ceci di produzione nazionale (+30) ed estera (+50). Resta stabile il grano duro.

A sottolinearlo è la Cia Puglia sulla base del listino della Borsa Merci di Bari .

