The Queen of Taste, il 10 e 11 settembre Cortina diventa capitale della ristorazione di montagna

CORTINA (BL) – Un weekend sulle vette del gusto, alla scoperta dell’alta cucina ampezzana e dell’universo montano oltre il piatto. Torna sabato 10 e domenica 11 settembre The Queen of Taste, l’evento che trasforma Cortina nella capitale della ristorazione di montagna, tra momenti dedicati al palato e incontri con i protagonisti del territorio, per conoscere sapori, sfide e prospettive di un settore chiave per l’economia d’alta quota.

Novità di questa 6^ edizione è infatti l’incontro “Il coraggio della differenza”, in programma domenica 11 al mattino. Una serie di talk con ospiti di livello nazionale e internazionale, per accendere i riflettori sull’importanza della ristorazione di montagna come incubatrice di talenti e catalizzatore dello sviluppo rurale locale. “Vogliamo che Cortina diventi un punto di incontro e di riferimento per tutta la cucina italiana d’alta quota – ha detto Franco Sovilla, presidente dell’associazione Cortina For Us -. Uno sguardo al di là degli stereotipi e delle spettacolarizzazioni che in questi anni hanno caratterizzato il settore, per parlare in concreto di quanto questo lavoro sia fondamentale per le comunità e proiettare la Regina delle Dolomiti verso il ruolo di città olimpica”.

Si parte sabato 10 (ore 17:00) con StrEat Chef, un tour enogastronomico firmato Cortina Chef Team e dedicato agli appassionati, per partire in viaggio tra le migliori tavole della perla delle Dolomiti a bordo di una delle 4 navette di Cortina Express. Tra le tappe, Baita Fraina, Villa Oretta, Al Camin, Lago Scin e, dulcis in fundo, un fine serata alla Pasticceria Alverà. Sono tre le toque che accoglieranno i foodlover a ogni tappa, con menù legati al territorio in abbinamento al vino. E come ogni anno ai 10 membri di Chef Team si uniscono nuovi ospiti da tutta Italia, per il momento ancora top secret.

Domenica 11, al mattino, si entra nell’universo della ristorazione di montagna, con gli interventi e i confronti de “Il coraggio della differenza – Gastronomia e montagna secondo The Queen of Taste e Cortina Chef Team”.

A seguire, StrEat Lunch porta a Cortina ospiti stellati e giovani promesse della cucina che, assieme ai padroni di casa, servono gli ospiti in piazza Angelo Dibona. Per l’occasione, un allestimento con tavoli rotondi da 8 persone per vivere un’esperienza di gusto e condivisione. In carta, una serie di portate immaginate per raccontare il territorio, attraverso i suoi sapori, i suoi colori e, ovviamente, in abbinamento ai vini della regione.

The Queen of Taste è un evento dedicato agli appassionati del gusto.

Per info partecipazione e biglietti: www.thequeenoftaste.cortinaforus.it

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it