Costi. Gasolio agricolo a +108%, gas naturale +969% (su 2019), energia elettrica +68%. Confagricoltura: il collasso è vicino

ROMA – “Da oltre un anno i costi di produzione in agricoltura sono in continuo aumento. I rialzi hanno toccato punte del 300%. Gli ultimi incrementi delle quotazioni del gas naturale mettono a rischio la continuità del ciclo produttivo. Per alcune imprese la cessazione dell’attività potrebbe essere definitiva”. E’ l’allarme lanciato dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a seguito dei livelli record raggiunti negli ultimi giorni dal prezzo del gas e alla vigilia della sospensione per manutenzione dell’attività del Nord Stream decisa dalle autorità della Federazione Russa.

“In questo quadro decisamente critico – prosegue Giansanti di Confagricoltura – va rilevato che, per quanto riguarda l’andamento dei prezzi agricoli a livello internazionale, i mercati stanno già scontando, con tutta probabilità, l’imminente avvio di una fase recessiva. L’indice della FAO ha fatto registrare a luglio il quarto calo consecutivo”.

“Ci rendiamo conto delle difficoltà legate alla situazione politica interna, ma siamo alle prese con una vera e propria emergenza che investe anche le imprese di trasformazione che acquistano i nostri prodotti”. Il gas naturale è passato da 4,8 dollari/mq del 2019 ai 51,3 dollari/mq del 2022 (+969% rispetto al 2019 e +218% rispetto al 2021).

“In assenza di interventi, per evitare il crollo della produzione, gli aumenti dei costi dovranno essere trasferiti fino al consumatore finale. Con il risultato di far salire ulteriormente la spesa per l’alimentazione e, di conseguenza, l’inflazione”.

“Vanno rafforzate le misure previste nell’ultimo Decreto Aiuti bis varato dal governo” – sollecita il presidente di Confagricoltura. Dall’inizio di agosto, la situazione sul fronte del caro energia è oggettivamente peggiorata in misura vistosa. Vanno anche rilanciate con forza le iniziative già proposte in ambito europeo, a partire dalla fissazione di un tetto al prezzo del gas”.

“La crisi che il nostro settore sta attraversando deve essere trattata anche a livello di Consiglio Agricoltura dell’Unione europea. La Commissione non può limitarsi a rendere più flessibili le regole per la concessione degli aiuti di Stato. In questo modo si determinano disparità di concorrenza tra le imprese a seconda dello Stato membro in cui operano. Abbiamo già avviato le iniziative necessarie perché la situazione venga affrontata in occasione delle riunioni ministeriali in programma nel mese di settembre. Ci sono tutte le condizioni – conclude Giansanti – per assumere decisioni straordinarie sul piano finanziario a supporto delle imprese”.

La storia dei rincari

Prezzo del gasolio agricolo* (elaborazioni Confagricoltura su dati CLAL) Differenza rispetto a gen 2021 gen-21 0,754 feb-21 0,800 +6,1% mar-21 0,826 +9,5% apr-21 0,814 +8,0% mag-21 0,829 +9,9% giu-21 0,857 +13,7% lug-21 0,879 +16,6% ago-21 0,871 +15,5% set-21 0,891 +18,2% ott-21 0,976 +29,4% nov-21 0,986 +30,8% dic-21 0,950 +26,0% gen-22 1,011 +34,1% feb-22 1,085 +43,9% mar-22 1,346 +78,5% apr-22 1,368 +81,4% mag-22 1,402 +85,9% giu-22 1,559 +106,8% lug-22 1,493 +98,0% ago-22 1,383 +83,4%

Aumenti dei prezzi dei mezzi correnti e dei prodotti energetici nei primi cinque mesi del 2022 (fonte: Ismea) Gen-mag 2022 rispetto a gen-mag 2021 Totale mezzi correnti Prodotti energetici Coltivazioni +22,9% +59,0% Allevamenti +17,8% +68,1%

