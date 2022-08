Politica agricola comune 2023-2027: la Commissione adotta i primi piani strategici della PAC

BRUXELLES – La Commissione europea ha adottato oggi il primo pacchetto di piani strategici della PAC per sette paesi: Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Polonia, Portogallo e Spagna.

Si tratta di un importante passo avanti per l’attuazione della nuova politica agricola comune (PAC) il 1º gennaio 2023.

La Commissione europea ha adottato oggi il primo pacchetto di piani strategici della PAC per sette paesi: Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Polonia, Portogallo e Spagna. Si tratta di un importante passo avanti per l’attuazione della nuova politica agricola comune (PAC) il 1º gennaio 2023. La nuova PAC è concepita per plasmare la transizione verso un settore agricolo europeo sostenibile, resiliente e moderno. Nell’ambito della politica riformata i finanziamenti saranno distribuiti più equamente alle piccole e medie aziende agricole a conduzione familiare e ai giovani agricoltori. Sarà inoltre fornito sostegno agli agricoltori per attuare soluzioni innovative, dall’agricoltura di precisione ai metodi di produzione agroecologici. Sostenendo azioni concrete in questi e in altri settori, la nuova PAC potrà essere il pilastro per la sicurezza alimentare e per le comunità agricole nell’Unione europea.

La nuova PAC prevede metodi di lavoro più efficienti ed efficaci. I paesi dell’UE attueranno i piani strategici della PAC nazionali in cui confluiranno i finanziamenti per il sostegno al reddito, lo sviluppo rurale e le misure di mercato. Nell’elaborare il proprio piano strategico della PAC ciascuno Stato membro ha scelto da un’ampia gamma di interventi a livello dell’UE, adattandoli e indirizzandoli in modo da rispondere alle proprie specifiche esigenze e condizioni locali. La Commissione ha verificato che ciascun piano convergesse verso i dieci obiettivi chiave della PAC, che riguardano le sfide ambientali, sociali ed economiche; i piani saranno pertanto in linea con la legislazione dell’UE e dovrebbero contribuire agli obiettivi climatici e ambientali dell’UE, anche in materia di benessere degli animali, come indicato nelle strategie della Commissione Dal produttore al consumatore e Biodiversità.

Janusz Wojciechowski, Commissario per l’Agricoltura, ha dichiarato: “Oggi abbiamo fatto un passo avanti per l’attuazione della nuova PAC per i prossimi cinque anni, un passo che avviene in un momento cruciale, in cui è ormai chiarissima l’importanza di fornire un solido sostegno al nostro settore agricolo. Gli agricoltori si trovano ad affrontare un contesto difficile, caratterizzato dal forte aumento dei costi di produzione dovuto all’aggressione russa contro l’Ucraina e dalla recente siccità estiva. L’agricoltura è un’attività a lungo termine; gli agricoltori europei devono disporre di un quadro giuridico e finanziario chiaro per il futuro. La nuova PAC ci aiuterà a sostenere la stabilità dei mezzi di sostentamento agricolo e a garantire la sicurezza alimentare a lungo termine promuovendo un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato. Mi congratulo con gli Stati membri per l’impegno profuso nel finalizzare i rispettivi piani e nel sostenere il settore agricolo. La Commissione continuerà a fornire orientamenti per utilizzare al meglio ciò che la PAC ha da offrire ai nostri agricoltori, alle comunità rurali e ai cittadini in generale”.

La PAC beneficerà di 270 miliardi di € di finanziamenti per il periodo 2023-2027. I sette piani adottati oggi rappresentano una bilancio di oltre 120 miliardi di €, di cui oltre 34 miliardi di € destinati esclusivamente agli obiettivi ambientali e climatici e ai regimi ecologici. Tale importo può essere utilizzato per promuovere pratiche benefiche per il suolo e migliorare, ad esempio, la gestione delle risorse idriche e la qualità dei pascoli. La PAC può inoltre promuovere l’imboschimento, la prevenzione degli incendi, il ripristino e l’adattamento delle foreste. Gli agricoltori che partecipano ai regimi ecologici possono essere ricompensati, tra l’altro, per aver vietato o limitato l’uso di pesticidi e per aver arginato l’erosione del suolo. Una percentuale compresa tra l’86% e il 97% della superficie agricola utilizzata a livello nazionale sarà coltivata sulla base delle buone condizioni agronomiche e ambientali. Inoltre finanziamenti ingenti sosterranno lo sviluppo della produzione biologica, con l’obiettivo, per la maggior parte dei paesi, di raddoppiare o addirittura triplicare la propria superficie agricola. Le zone soggette a vincoli naturali, come le zone montane o costiere, continueranno a beneficiare di finanziamenti specifici per mantenere le proprie attività agricole.

Nel contesto dell’aggressione russa contro l’Ucraina e dell’attuale impennata delle materie prime la Commissione ha invitato gli Stati membri a sfruttare tutte le opportunità offerte dai piani strategici della PAC per rafforzare la resilienza del proprio settore agricolo al fine di promuovere la sicurezza alimentare. Queste opportunità comprendono la riduzione della dipendenza dai fertilizzanti sintetici, l’espansione della produzione di energia rinnovabile senza compromettere la produzione alimentare e la promozione di metodi di produzione sostenibili.

Una delle sfide principali che l’agricoltura europea dovrà affrontare nei prossimi anni è il ricambio generazionale. È essenziale che il settore agricolo rimanga competitivo e che l’attrattiva delle zone rurali aumenti. Il sostegno specifico ai giovani agricoltori occupa un posto di primo piano in ciascun piano adottato, con oltre 3 miliardi di € che arriveranno direttamente ai giovani agricoltori dei sette paesi. I fondi per lo sviluppo rurale sosterranno migliaia di posti di lavoro e imprese locali nelle zone rurali, migliorando al contempo l’accesso ai servizi e alle infrastrutture, come la banda larga. In linea con la visione a lungo termine per le zone rurali dell’UE, le esigenze dei cittadini di queste zone saranno affrontate anche da altri strumenti dell’UE, come il dispositivo per la ripresa e la resilienza o i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE).

Dopo aver adottato i primi 7 piani strategici della PAC, la Commissione europea conferma pienamente il proprio impegno per la rapida approvazione dei 21 piani rimanenti, tenendo in considerazione la qualità e la tempestività delle reazioni a seguito delle osservazioni della Commissione.

Contesto

La Commissione europea ha presentato una proposta di riforma della politica agricola comune (PAC) nel 2018, introducendo nuovi metodi di lavoro per modernizzare e semplificare la politica agricola dell’UE. Il 2 dicembre 2021, a seguito di intensi negoziati tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’UE e la Commissione europea, è stato raggiunto un accordo ed è stata formalmente adottata la nuova PAC.

Il termine fissato dai colegislatori per la presentazione dei piani strategici della PAC da parte degli Stati membri era il 1º gennaio 2022. Dopo aver ricevuto i piani, la Commissione ha inviato lettere di osservazioni a tutti gli Stati membri entro il 25 maggio 2022, pubblicate sul sito web Europa con le reazioni degli Stati membri, in linea con il principio di trasparenza. Successivamente i servizi della Commissione e le autorità nazionali hanno riallacciato un dialogo strutturato per risolvere le questioni in sospeso e finalizzare i piani riveduti della PAC. Per essere adottato, ciascun piano deve essere completo, compatibile con la legislazione e sufficientemente ambizioso per realizzare gli obiettivi della PAC e gli impegni dell’UE in materia di ambiente e clima.

