Novità Pellenc Italia. Forbici e agevolatore di raccolta olive: sicurezza, comfort e produttività

Colle di Val d’Elsa (SI) – Periodo di grandi novità in casa Pellenc Italia.

Il gruppo francese di dimensioni internazionali infatti, presenta per la stagione 2022/23 due nuovi attrezzi di punta per quanto riguarda la gamma di attrezzature professionali a batteria per l’agricoltura! Le nuove forbici C35 e C45 e il nuovo agevolatore di raccolta olive POWER 48 infatti, vanno a ridefinire gli standard qualitativi e tecnologici del mercato.

La stagione di raccolta delle olive è ormai arrivata e Pellenc propone quest’anno un’evoluzione del suo agevolatore professionale di raccolta che va a migliorare ulteriormente il comfort di lavoro, mantenendo la grande produttività che da sempre ha caratterizzato i cogliolive a marchio Pellenc.

Il nuovo POWER 48 infatti è la naturale evoluzione dello storico modello OLIVION; di questo eredita la tipologia di aste disponibili (fissa da 230cm e telescopica fino a 300 cm) oltre alla caratteristica testa denominata “SOLO”, in grado di assicurare una capacità di raccolta senza eguali.

Novità assoluta è la nuova testa brevettata “DUO”, che presenta due pettini a doppio movimento contrapposto, che permette di ridurre al massimo le vibrazioni assicurando il massimo del comfort per l’operatore.

Il nuovo POWER 48 inoltre, vede ridisegnata interamente la parte dell’impugnatura in modo da agevolare la presa anche durante la raccolta delle olive più sulle piante più alte.

Oltre alla meccanica della macchina, Pellenc è intervenuta in modo importante anche sulla parte software dotando il nuovo POWER 48 di una funzione di rallentamento; di fatto l’agevolatore di raccolta Pellenc, durante il lavoro è in grado di “capire” quando viene meno il contatto con la pianta, riducendo la velocità di movimento del pettine in fase di spostamento!

Questo permette sia di aumentare ulteriormente l’autonomia della batteria, che di migliorare ulteriormente il comfort dell’utilizzatore quando non è in raccolta.

Per quanto riguarda il mercato delle forbici professionali a batteria, nel quale Pellenc è da anni un riferimento assoluto, le nuove C35 & C45 rappresentano un autentico fiore all’occhiello per l’azienda francese.

Giunta ormai alla settima generazione di forbici a batteria, Pellenc ha lavorato concentrandosi su potenza, sicurezza e affidabilità! Le nuove forbici, infatti, sono state totalmente riprogettate e testate per lunghi periodi con carichi di lavoro estremamente importanti; il risultato è quello di avere forbici in grado di assicurare sempre il massimo delle performance in ogni situazione di utilizzo.

Le nuove C35 e C45 inoltre assicurano costi di gestione dimezzati, questo grazie ad una prima manutenzione ordinaria richiesta dopo un numero di ore DOPPIE rispetto al modello precedente.

Pellenc ha lavorato in modo assiduo anche su un proprio sistema di sicurezza antitaglio brevettato, integrato nelle nuove forbici C35 & C45; questo prende il nome di ACTIV’ SECURITY e lavora basandosi sulla naturale impedenza del corpo umano.

Il sistema di sicurezza lavora grazie ad un doppio punto di contatto sulla forbice, posto sul grilletto e sulla parte inferiore del corpo macchina; la forbice si blocca istantaneamente non appena l’utilizzatore entra in contatto con l’altra mano con un elemento metallico della testa di taglio!

Al fine di migliorare ulteriormente la sensibilità la sicurezza del sistema ACTIV’ SECURITY anche in condizioni estreme o di particolare umidità, Pellenc ha sviluppato due tipologie di guanti da utilizzare, disponibili in 6 misure!

