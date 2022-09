Grano duro. Quotazioni ancora in calo alla Borsa Merci di Foggia: -15 euro/t. per il Biologico e -20 per Fino e Mercantile

FOGGIA – Continua a scendere ancora il prezzo del grano duro, rispetto alla scorsa settimana, nella seduta di mercoledì 7 settembre 2022, della Borsa Merci di Foggia.

Dal listino settimanale dei prezzi all’ingrosso emerge un calo di 15 euro a tonnellata per il grano duro biologico, e di 20 euro/t. per il Fino, per il Buono Mercantile, e per il Mercantile.

Con questo trend e con queste quotazioni, gli agricoltori saranno costretti a non seminare più, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi (leggi).

GRANO DURO

Per il BIOLOGICO il prezzo scende a 495-500 euro/t. (era a 510-515 euro/t. il 31 agosto; a 530-535 euro/t il 24 ed il 3 agosto; era a 515-520 euro/t. il 27 e 20 luglio; mentre era di 570-575 il 6 luglio, e 590-595 il 29 giugno).

Per il FINO il prezzo cala fino a 480-485 euro/t. (il 31 agosto era a 500-505 euro/t.; il 24 e 3 agosto: 525-530; il 27 luglio: 510-515; 20 luglio: 505-510; 6 luglio: 557-562; 29 giugno: 575-580); per il BUONO MERCANTILE il prezzo scende a 470-473 euro/t. (il 31 agosto a 490-493 euro/t.; il 24 e 3 agosto: 515-518; 27 luglio: 500-503; 20 luglio: 495-498; 6 luglio: 547-550; 29 giugno: 570-573); per il MERCANTILE il prezzo arriva a 460-463 euro/t. (era a 480-483 euro/t. il 31 agosto; il 24 e 3 agosto: 505-508; 27 luglio: 490-493; 20 luglio: 485-488; 6 luglio: 537-540; 29 giugno: 560-563).

