Borsa Merci Foggia: lieve calo per il grano duro (-2,5 euro/t.), non quotato il tenero

FOGGIA – Resta praticamente stabile il prezzo del grano duro, nella seduta di oggi mercoledì 14 settembre 2022, rispetto alla scorsa settimana, della Borsa Merci di Foggia. Non quotato il grano tenero.

Dal listino settimanale dei prezzi all’ingrosso emerge un lieve calo di 2,5 euro a tonnellata per il Fino, per il Buono Mercantile, e per il Mercantile, invariato il Biologico

GRANO DURO

Per il BIOLOGICO il prezzo resta a 495-500 euro/t. (il 7 settembre il prezzo è 495-500 euro/t.; era a 510-515 euro/t. il 31 agosto; a 530-535 euro/t il 24 ed il 3 agosto; era a 515-520 euro/t. il 27 e 20 luglio; mentre era di 570-575 il 6 luglio, e 590-595 il 29 giugno).

Per il FINO il prezzo cala a 477,50-482,50 euro/t. ( era di 480-485 euro/t. il 7 settembre; il 31 agosto era a 500-505 euro/t.; il 24 e 3 agosto: 525-530; il 27 luglio: 510-515; 20 luglio: 505-510; 6 luglio: 557-562; 29 giugno: 575-580); per il BUONO MERCANTILE il prezzo scende a 467,50-470,50 euro/t. (il 7 settembre era a 470-473 euro/t.; il 31 agosto a 490-493 euro/t.; il 24 e 3 agosto: 515-518; 27 luglio: 500-503; 20 luglio: 495-498; 6 luglio: 547-550; 29 giugno: 570-573); per il MERCANTILE il prezzo arriva a 457,50-460,50 euro/t. (il 7 settembre era a 460-463 euro/t.; a 480-483 euro/t. il 31 agosto; il 24 e 3 agosto: 505-508; 27 luglio: 490-493; 20 luglio: 485-488; 6 luglio: 537-540; 29 giugno: 560-563).

