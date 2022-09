Vino, Centinaio: Oltre 60 progetti per bando 25 mln. Risposta filiera conferma che si vuole puntare anche su mercato interno

ROMA – Oltre sessanta i progetti presentati al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per accedere ai contributi previsti dal decreto che ha messo a disposizione della filiera vitivinicola nazionale fondi per 25 milioni di euro per attività di promozione in Italia. Soddisfatto per il grande interesse che ha riscosso il provvedimento il sottosegretario Mipaaf con delega al settore, sen. Gian Marco Centinaio.

“I 63 progetti presentati dai Consorzi di tutela dimostrano che per le nostre aziende è importante non soltanto investire sui mercati esteri, ma anche puntare sul mercato interno, per sostenere e valorizzare in Italia i nostri vini di qualità e un comparto che è leader a livello mondiale – afferma il sottosegretario -. Il vino è uno dei prodotti simbolo dell’agroalimentare Made in Italy. Queste risorse contribuiranno a realizzare azioni di promozione e informazione per lo sviluppo dei prodotti vitivinicoli Dop e Igp, incrementandone la competitività e la commercializzazione. La risposta che c’è stata da parte del settore dimostra che c’è tanta voglia di progettare e che si crede nel futuro”, chiosa Centinaio.

