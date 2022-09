Mondial des vins Extrêmes. Selezioni 2022: in concorso 832 vini da 24 Paesi, c’è anche l’Ucraina

AOSTA – Pronti a stappare 832 bottiglie provenienti da 24 Paesi di tutto il mondo, per la 30esima edizione del Mondial des Vins Extrêmes – organizzato da Cervim Viticoltura eroica -, che si svolgerà i prossimi 29 e 30 settembre, a Sarre (Aosta).

Fra le partecipazioni più significative – e altamente simbolica in questa fase storica – quella di un’azienda ucraina con 2 etichette; e la partecipazione del Brasile – per la prima volta – con 10 etichette da 4 aziende. Fra le novità anche la già citata Ucraina e la Moldova. In totale 23 Paesi esteri partecipanti con 129 aziende e 388 vini in concorso: consueta massiccia partecipazione della Spagna con 141 etichette; della Svizzera con 53; della Germania con 45; ma anche della Francia con 26 vini in concorso; quindi della Georgia, Grecia, Cipro, Slovenia e Portogallo, Argentina, Stati Uniti, Malta, Slovacchia, Kazakhistan, Macedonia del Nord, Libano, Armenia, Andorra, Cile, Palestina.

Saranno 18 invece le regioni eroiche italiane con 444 etichette da 173 aziende, per la trentesima edizione del concorso del Cervim. Guida la Valle d’Aosta con 81 vini, il Veneto con 46, seguono Trentino con 43, Toscana 42 e Sicilia 36, Lombardia e Liguria con 35 vini.

“Una 30esima edizione del Mondial des vins Extrêmes che rappresenta un grande traguardo per il Cervim e per la viticoltura eroica, italiana ed internazionale – sottolinea il presidente Cervim, Stefano Celi -. Se ci guardiamo indietro, possiamo soffiare sulle trenta candeline del Mondial con grande soddisfazione. Il concorso continua a crescere in visibilità, e i numeri di questa edizione confermano una ampia partecipazione da tutto il mondo, nonostante le difficoltà per le aziende legate alla situazione internazionale, alla crisi energetica e inflazione, al post covid e alla vendemmia 2021 che in alcune zone di viticoltura eroica non è stata positiva in termini di quantità. Simbolica e significativa è la partecipazione di un’azienda vitivinicola dell’Ucraina, e la prima volta del Brasile, paese dalle potenzialità enormi. E’ un concorso che valorizza ed esalta autentiche isole della biodiversità viticola, oltre a salvaguardare dei paesaggi unici”.

L’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali della Valle d’Aosta evidenzia come questo evento organizzato in Valle d’Aosta rappresenti un fiore all’occhiello per la regione, promuovendo la viticoltura eroica a livello internazionale, dando visibilità al difficile lavoro dei viticoltori e a vini dall’alto valore identitario, oltre che qualitativo. Ricorda come l’iniziativa rilanci anche, una volta di più, l’eccellenza dei vini valdostani, che continuano a ottenere ottimi riconoscimenti in occasione di importanti eventi.

Extrêmes Spirits International Contest – Torna anche la seconda edizione del concorso riservato ai distillati: produzioni tradizionali nelle zone della viticoltura eroica – basti pensare alle montagne -, un settore molto legato alla viticoltura. Il concorso riservato ai distillati eroici è unico nel suo genere e le produzioni presentate saranno giudicate da un’apposita commissione. Quest’anno oltre all’Italia, partecipazioni da Svizzera e Cile.

Il Mondial – Si tratta dell’unica manifestazione enologica mondiale interamente dedicata ai vini prodotti in zone caratterizzate da viticolture eroiche. Il Mondial des Vins Extremes è organizzato dal Cervim in collaborazione con la VIVAL (Associazione Viticoltori Valle d’Aosta), l’AIS Valle d’Aosta e l’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta con il patrocinio dell’O.I.V. (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin). Il concorso autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, fa parte di VINOFED, la Federazione dei Grandi Concorsi enologici, che raggruppa 17 tra i più importanti concorsi internazionali.

I vini ammessi – Sono ammessi al Mondial des Vins Extrêmes 2022 soltanto i vini prodotti da uve di vigneti che presentano almeno una delle seguenti difficoltà strutturali permanenti: – altitudine superiore ai 500 m s.l.m., ad esclusione dei sistemi viticoli in altopiano; – pendenze del terreno superiori al 30%; – sistemi viticoli su terrazze o gradoni; – viticolture delle piccole isole.

La particolarità del Mondial des Vins Extrêmes è dovuta principalmente alla varietà dei vini in degustazione, prodotti per lo più da vitigni autoctoni, caratterizzati da terroir unici che segnano indelebilmente i profumi e i sapori e che rendono questo Concorso unico nel panorama dei concorsi enologici mondiali.

