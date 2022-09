Caro energia e aumento delle materie prime: Crédit Agricole Italia e ISMEA insieme per sostenere le aziende del settore agricolo

PARMA – Crédit Agricole Italia rafforza la sua collaborazione con ISMEA attraverso un piano comune di interventi volto a sostenere le aziende del settore agricolo che si trovano a contrastare i rincari dei costi energetici e delle materie prime.

Grazie a questa iniziativa le aziende che decidono di convertire il debito per Cambiali Agrarie e della Pesca (CAP) emesse durante il difficile periodo della pandemia COVID e che necessitano di liquidità straordinaria per supportare i recenti rincari potranno accedere, previa valutazione del merito creditizio, ad un finanziamento a medio lungo termine che consentirà di estinguere il 65% delle Cambiali Agrarie ISMEA, convertendo il restante 35% in sovvenzione diretta, senza necessità di rimborso.

Il Gruppo, d’intesa con l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, si impegna inoltre a valutare le controparti al fine della concessione di finanziamenti supportati da garanzia U35 a copertura del 100%.



Crédit Agricole Italia, in linea con il suo Piano a Medio Termine 2022–25, prosegue dunque nel percorso d’attenzione per i territori e per le realtà produttive del Paese, offrendo in particolare a tutti coloro che appartengono al mondo Agri–Agro progetti ad hoc e soluzioni dedicate.

