L’Italia s’è destra. Elezioni Politiche: Giorgia Meloni (FdI) trascina il Centrodestra alla vittoria. Cosa dicevano dell’agricoltura

ROMA – L’Italia, come era pienamente annunciato dalle previsioni (e sondaggi dei mesi scorsi), vira in modo netto a destra. Record negativo per l’affluenza alle urne con il 63,91%.

Vince Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia è il primo partito con il 26,2%; e il Centrodestra con il 44,11 (al Senato) è la prima coalizione e sarà chiamata a governare il Paese, dove cala ma regge Silvio Berlusconi – Forza Italia al 8,3% – e crolla Matteo Salvini – Lega all’8,9%.

Il Centrosinistra chiude intorno al 26,12% con il risultato al di sotto delle aspettative per il PD che è intorno al 19% e per il suo segretario Enrico Letta.

Dimezza i voti rispetto al 2018 ma resta saldo in piedi il M5S di Giuseppe Conte, con il 15,4%; mentre il cosiddetto Terzo Polo (eventualmente quarto) del duo Carlo Calenda (Azione) e Matteo Renzi (Italia Viva) fa benino con un 7,8%, ma sotto le loro previsioni.

AGRICOLTURA

Nel programma del Centrodestra l’agricoltura era stata inserita al punto 13 di 15 macro obiettivi: in sintesi propone più incentivi per i giovani imprenditori e un incremento del “de minimis” in agricoltura, oltre a una politica di protezionismo e rilancio del Made in Italy agroalimentare.

LEGGI IL PROGRAMMA: L’Agricoltura: la nostra storia, il nostro futuro

