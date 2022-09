Giornata Mondiale Turismo, Centinaio (Mipaaf): Insieme ad agroalimentare nostra principale ricchezza

ROMA – “Un settore strategico che, a causa della pandemia, ha attraversato anni difficili e a cui va data la giusta centralità. Il turismo è una voce importante del nostro Pil. Adesso occorre lavorare per tutte le sue diverse filiere, compresa quella del turismo organizzato, non dimenticando che anche l’outgoing è fonte di reddito per l’Italia”.

Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, in occasione della Giornata mondiale del turismo. “Insieme all’agroalimentare è una delle principali risorse dell’Italia e offre opportunità di crescita sia economica che sociale”. “Negli ultimi anni l’Italia non viene più scelta e apprezzata soltanto per le città d’arte e per il suo incredibile patrimonio artistico, ma anche per un patrimonio altrettanto straordinario che è quello fatto di prodotti tipici e tradizioni culinarie. Un asset strategico, e sostenibile, per valorizzare aree rurali e territori. Solo l’enoturismo movimenta ogni anno 2,5 miliardi di euro e 14 milioni di turisti, incidendo per il 27% sul fatturato delle aziende vitivinicole. Nel primo trimestre del 2022 è continuato il progressivo recupero della spesa dei viaggiatori stranieri in Italia e di quella dei viaggiatori italiani all’estero, anche se entrambe restano ancora inferiori nel confronto con i livelli pre-pandemici. Ora dobbiamo lavorare perché il settore possa esprimere tutto il suo potenziale, in termini di ricchezza e di lavoro”, conclude Centinaio.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it