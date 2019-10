L’affondo. Centinaio (Lega): «Da Bellanova ok a immigrati in agricoltura, pensi a famiglie italiane»

«Il ministro Bellanova non perde occasione per mostrare quale sia il vero volto del governo sulle tematiche che stanno più a cuore agli italiani: distante, sconclusionato ed in grande confusione. Senza alcuna remora, parla della necessità che si riaprano i porti, che si consenta l’arrivo di immigrati da introdurre come forza lavoro nel settore agricolo, salvo poi accusarmi di aver fatto poco contro il caporalato» Così il senatore della Lega Gian Marco Centinaio, già ministro delle Politiche Agricole.

«Il Ministro provi a dare al comparto risposte serie ed adeguate» «Considerando che quanto lei dice io lo equiparo ad una nuova forma di inaccettabile schiavismo, il ministro faccia pace con sé stessa e, anziché perder tempo nei salotti televisivi, provi a dare al comparto risposte serie ed adeguate – prosegue -, prendendosi carico delle aspettative di migliaia e migliaia di famiglie italiane che con il loro lavoro nel settore agricolo contribuiscono ogni giorno alla ricchezza di questo Paese».