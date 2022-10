Contratti filiera: da Intesa Sanpaolo 1 miliardo di euro per l’agricoltura. Ammessi investimenti tra 4 e 50 milioni euro

MILANO – Intesa Sanpaolo ha aderito ai Contratti di filiera del V Bando MIPAAF e mette a disposizione un miliardo di euro.

Opererà sia come banca finanziatrice, per le singole controparti beneficiarie sia come banca autorizzata referente nei confronti del MIPAAF, per l’intero contratto.

La misura è diretta al sostegno dei Contratti di filiera, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppino nei diversi segmenti della filiera agroalimentare ed agro-energetica in un ambito territoriale multiregionale e attraverso un accordo siglato da più beneficiari. Questa tipologia di contratti si sviluppano nei diversi segmenti della filiera agroalimentare, intesa come insieme delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

“L’adesione di Intesa Sanpaolo al V Bando sui Contratti di filiera è un ulteriore segnale concreto per il settore agroalimentare, un sostegno nella continuità verso le aggregazioni di impresa a cui la nostra banca ha dedicato già da tempo attenzione attraverso il Programma Sviluppo Filiere – ha dichiarato Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo in occasione dell’evento Villaggio Coldiretti in corso a Milano. – Il PNRR prevede importanti iniziative e risorse con l’obiettivo di determinare un vero e proprio cambio di paradigma dell’intero settore agroalimentare nazionale e noi vogliamo esserne protagonisti a fianco delle nostre imprese mettendo a disposizione risorse e professionisti della Direzione Agribusiness, il centro di eccellenza del Gruppo dedicato all’agricoltura.”

La misura si colloca nell’ambito della Missione 2 – “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del PNRR e mira a migliorare sia le prestazioni globali e la sostenibilità dell’azienda agricola attraverso una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione; sia l’ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale.

Sono ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera, il cui importo complessivo degli investimenti sia compreso tra 4 e 50 milioni di euro. L’erogazione del finanziamento e del contributo in conto capitale avviene a fronte di SAL, subordinati al verificarsi delle condizioni previste di volta in volta, dal contratto di finanziamento e dalla normativa applicabile. La durata è compresa tra un minimo di 4 anni e un massimo di 15 anni incluso l’eventuale preammortamento fino a 4 anni.

La valorizzazione delle aggregazioni di impresa, sia quando si tratti di catene di fornitura, sia quando si tratti di progettualità condivisa, come nel caso dei Contratti di filiera del V Bando MIPAAF, è centrale nell’attività di Intesa Sanpaolo a supporto dell’economia reale. L’impegno della Banca in questi ambiti si concretizza già da tempo attraverso il Programma Sviluppo Filiere: le piccole e medie imprese fornitrici strategiche del champion possono beneficiare dell’appartenenza alla filiera in termini di migliori condizioni di accesso al credito. Nel settore agro-alimentare la banca ha attivato 170 contratti di filiera che coinvolgono oltre 6.500 fornitori, oltre 22.000 dipendenti del capofiliera, per un volume d’affari complessivo di 22 miliardi di euro.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it