Via XX Settembre. Tutti i ministri dell’agricoltura della storia d’Italia (41 Repubblica): chi sarà il prossimo?

ROMA – In attesa di conoscere i nomi del prossimo governo, molto probabilmente guidato da Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) che lo scorso 25 settembre ha stravinto le elezioni politiche (LEGGI), ripercorriamo chi sono stati, dal 1945 ad oggi, i ministri dell’agricoltura, in totale 41.

CHI ANDRA’ A VIA XX SETTEMBRE ? – Mentre impazza il più classico dei totoministri, che dovrà partire da sciogliere i nodi del o dei vicepremier e del ministro dell’interno, si parla sempre poco dell’agricoltura, ministero che dovrebbe ad oggi andare alla Lega. E allora ritorna il nome dell’attuale viceministro e già ministro (Conte 1) Gian Marco Centinaio, ma si è parlato anche dello stesso Salvini. Fra i rumors degli ultimi giorni anche il ministero della Sovranità Alimentare, anziché delle Politiche Agricole. No comment.

Storia del Ministero

Dalla prima metà del 1800 fino ai primi anni di questo secolo, l’amministrazione dell’agricoltura era parte integrante di un unico Ministero per l’Agricoltura, l’Industria e il Commercio.

Fu proprio durante il periodo immediatamente precedente la prima guerra mondiale che emerse l’esigenza sia di permettere all’amministrazione di migliorare le condizioni produttive dell’agricoltura al fine di potenziarla e garantirne uno sviluppo in armonia con il crescente settore industriale e sia di organizzare meglio l’amministrazione dell’agricoltura per creare più stretti rapporti con le diverse realtà agricole esistenti in Italia.

Nel 1916 fu così costituito un apposito Ministero per l’Agricoltura, anche se concepito e organizzato essenzialmente per far fronte alle esigenze belliche del primo conflitto mondiale.

Nel 1923 questa amministrazione fu assorbita nell’ambito di una più ampia struttura organizzativa con vaste attribuzioni riguardanti l’industria, il commercio e il lavoro denominata “Ministero dell’economia nazionale”.

La rapida crescita, nel periodo tra le due guerre, dei compiti attribuiti dalla legislazione all’amministrazione (es.le leggi per le foreste, per gli usi civici, e le terre collettive, per la bonifica, per la tutela della produzione) resero necessaria l’istituzione del Ministero dell’Agricoltura e Foreste. Nel medesimo ministero furono istituiti gli Ispettorati regionali dell’agricoltura con compiti di coordinamento degli istituti periferici e con ulteriori attribuzioni di gestione e controllo delle incentivazioni finanziarie.

I MINISTRI DELL’AGRICOLTURA DELLA REPUBBLICA ITALIANA e tempo di permanenza

Antonio Segni– Democrazia Cristiana – 14 luglio 1946 – 26 luglio 1951 (5 Governi) Amintore Fanfani– Democrazia Cristiana – 26 luglio 1951 – 16 luglio 1953 Rocco Salomone– Democrazia Cristiana – 16 luglio 1953 – 19 gennaio 1954 (2 Governi) Giuseppe Medici– Democrazia Cristiana – 19 gennaio 1954 – 6 luglio 1955 (2 Governi) Emilio Colombo– Democrazia Cristiana – 6 luglio 1955 – 2 luglio 1958 (2 Governi) Mario Ferrari Aggradi– Democrazia Cristiana – 2 luglio 1958 – 16 febbraio 1959 Mariano Rumor– Democrazia Cristiana – 16 febbraio 1959 – 22 giugno 1963 (4 Governi) Bernardo Mattarella– Democrazia Cristiana – 22 giugno 1963 – 5 dicembre 1963 Mario Ferrari Aggradi– Democrazia Cristiana – 5 dicembre 1963 – 24 febbraio 1966 (2 Governi) Franco Restivo– Democrazia Cristiana – 24 febbraio 1966 – 25 giugno 1968 Giacomo Sedati– Democrazia Cristiana – 25 giugno 1968 – 13 dicembre 1968 Athos Valsecchi– Democrazia Cristiana – 13 dicembre 1968 – 6 agosto 1969 Giacomo Sedati– Democrazia Cristiana – 6 agosto 1969 – 28 marzo 1970 Lorenzo Natali– Democrazia Cristiana -28 marzo 1970 – 8 luglio 1973 (4 Governi) Mario Ferrari Aggradi– Democrazia Cristiana – 8 luglio 1973 – 15 marzo 1974 Antonio Bisaglia– Democrazia Cristiana – 15 marzo 1974 – 23 novembre 1974 Giovanni Marcora– Democrazia Cristiana – 23 novembre 1974 – 18 ottobre 1980 (7 Governi) Giuseppe Bartolomei– Democrazia Cristiana – 18 ottobre 1980 – 1º dicembre 1982 (3 Governi) Calogero Mannino– Democrazia Cristiana – 1º dicembre 1982 – 4 agosto 1983 Filippo Maria Pandolfi– Democrazia Cristiana – 4 agosto 1983 – 13 aprile 1988 (4 Governi) Calogero Mannino– Democrazia Cristiana – 13 aprile 1988 – 27 luglio 1990 (2 Governi) Vito Saccomandi– Democrazia Cristiana – 27 luglio 1990 – 13 aprile 1991 Giovanni Goria– Democrazia Cristiana -13 aprile 1991 – 28 giugno 1992 Giovanni Angelo Fontana– Democrazia Cristiana – 28 giugno 1992 – 21 marzo 1993 Alfredo Luigi Diana– Democrazia Cristiana – 21 marzo 1993 – 11 maggio 1994 (2 Governi) Adriana Poli Bortone– Alleanza Nazionale – 11 maggio 1994 – 17 gennaio 1995 Walter Luchetti– Indipendente – 17 gennaio 1995 – 18 maggio 1996 Michele Pinto– Partito Popolare Italiano – 18 maggio 1996 – 21 ottobre 1998 Paolo De Castro– I Democratici – 21 ottobre 1998 – 26 aprile 2000 (2 Governi) Alfonso Pecoraro Scanio– Verdi – 26 aprile 2000 – 11 giugno 2001 Gianni Alemanno– Alleanza Nazionale – 11 giugno 2001 – 17 maggio 2006 (2 Governi) Paolo De Castro– La Margherita – Partito Democratico – 17 maggio 2006 – 8 maggio 2008 Luca Zaia– Lega Nord – 8 maggio 2008 – 16 aprile 2010 Giancarlo Galan– Il Popolo della Libertà – 16 aprile 2010 – 23 marzo 2011 Francesco Saverio Romano– I popolari di Italia domani – 23 marzo 2011 – 16 novembre 2011 Mario Catania– Indipendente – 16 novembre 2011 – 28 aprile 2013 Nunzia De Girolamo– Popolo delle Libertà 28 aprile 2013 – 27 gennaio 2014 Maurizio Martina– Partito Democratico – 22 febbraio 2014 – 13 marzo 2018 (2 Governi) Gian Marco Centinaio– Lega – 1 giugno 2018 – 5 settembre 2019 Teresa Bellanova– Italia Viva – 5 settembre 2019 – 13 gennaio 2021 Stefano Patuanelli – Movimento 5 Stelle – 13 febbraio 2021 – ottobre 2022

