SIS – Società Italiana Sementi: Nicola Mozzini è il nuovo direttore generale

BOLOGNA – Il Consiglio di Amministrazione di SIS – Società Italiana Sementi S.p.A. ha nominato Nicola Mozzini nuovo Direttore Generale, con l’obiettivo di proseguire e implementare il percorso di crescita aziendale nei mercati nazionali e internazionali.

Nicola Mozzini, manager specializzato in direzione aziendale, sviluppo commerciale e innovazione di prodotto per il comparto primario, ha ricoperto precedentemente il ruolo di Direttore Generale del Consorzio Agrario del Nordest e vanta una riconosciuta esperienza nel settore sementiero.

“Ringrazio il Presidente Mauro Tonello e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione per la fiducia – spiega Nicola Mozzini – La direzione di SIS rappresenta un impegno che mi riempie di orgoglio; un orgoglio professionale e personale, sostenuto dal valore etico e sociale di questa splendida azienda. SIS, protagonista della selezione sementiera, lavora all’origine dell’eccellenza del made in Italy. D’accordo con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione, attueremo da subito un progetto di crescita sul mercato interno ed internazionale basato sulla qualità, sul servizio, sulla consulenza, sul valore da trasferire alle aziende agricole”.

“Un grande benvenuto a Nicola Mozzini anche a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione: questo incarico è la conferma di stima e fiducia, di una relazione professionale che si è consolidata nel corso degli anni, grazie a durature relazioni commerciali e progettuali”, sottolinea il Presidente Mauro Tonello.

A proposito di SIS – Società Italiana Sementi

SIS – Società Italiana Sementi SpA, società con sede a San Lazzaro di Savena (BO), è l’azienda italiana leader nella selezione e riproduzione varietale. Il catalogo SIS vanta rinomati successi internazionali come il riso Yume, i grani teneri Bologna e Giorgione, i grani duri Marco Aurelio e Matusalem, e ancora leguminose come la soia Amma, mais di varie classi per uso zootecnico e alimentare – anche per trasformazioni particolari come il popcorn –, girasoli, arachidi, erbai e molto altro. Completano il portafoglio prodotti altre varietà storiche come il celebre frumento Senatore Cappelli, il cui mantenimento è stato affidato ufficialmente a SIS.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it