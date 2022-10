Mediazione merceologica. 2° Convegno nazionale Fimaa al MOF di Fondi, sabato 15.10 alle ore 10.00

ROMA – Stretta di mano e Decreto legislativo 198/2021: Operatori e mediatori quali regole? È questo il tema conduttore del 2° Convegno nazionale Fimaa – Federazione italiana mediatori agenti d’affari, aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia – in programma sabato 15 ottobre 2022, dalle ore 10 alle ore 14, nella cornice del Mof Centro agroalimentare di Fondi (sala polivalente Benedetto Recchia).

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 198/2021 tutti i contratti di cessione di prodotti agricoli ed alimentari devono essere adeguati alle nuove disposizioni del citato Decreto Legislativo emesso in attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell’articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. Si tratta di un cambiamento importante che interessa tutti i settori del comparto merceologico. Fimaa, insieme agli esperti del settore e ad autorevoli rappresentanti del mondo delle istituzioni, enti e associazioni, approfondirà le novità introdotte dal Decreto legislativo 198/2021.

L’evento vedrà gli interventi del presidente nazionale Fimaa Santino Taverna, del vicepresidente nazionale Fimaa con delega all’organizzazione Marco Mainas, del presidente Fimaa Lazio Sud Vittorio Piscitelli, del presidente CCIAA Frosinone e Latina e presidente Confcommercio Lazio Giovanni Acampora, del presidente Confcommercio Fondi Vincenzo Di Lucia, dei componenti della consulta dei mediatori merceologici Fimaa Roberto Fiorillo e Viviana Bardella, del sindaco della città di Fondi Beniamino Maschietto, dell’europarlamentare e componente della commissione Agricoltura e sviluppo rurale Salvatore De Meo, del senatore Claudio Fazzone, del presidente Fedagromarcati Valentino Di Pisa, dell’amministratore delegato del Mof di Fondi Vincenzo Addessi e dei consulenti legali nazionali Fimaa avv.ti Claudia Bellani e Daniele Mammani.

Modererà il convegno Stefano Pezzoni, consigliere nazionale e coordinatore della consulta dei mediatori merceologici Fimaa.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it