MASSA MARITTIMA (GR) – Il taglio del nastro è stato fissato. Dopo quasi un anno di lavoro, mercoledì 22 settembre (ore 17) Terre dell’Etruria inaugurerà il suo rinnovato punto vendita di Cura Nuova, collocato al numero 63 della Strada Sarzanese Valdera (Località Cura Nuova, Massa Marittima).

La Cooperativa di Donoratico – che con altre 3.500 aziende agricole associate costituisce la più importante realtà imprenditoriale del mondo agricolo toscano – continua così il proprio processo di crescita, implementando un percorso che negli ultimi anni ha già conosciuto importanti investimenti nei centri di Chiappino (Rosignano), Grosseto, Venturina, Cascina e Casino di Terra. Nel rispetto degli impegni varati nell’ultimo Piano strategico i lavori hanno infatti riguardato l’intero complesso, completamente ristrutturato e riqualificato per favorire la massima fruibilità degli spazi e una migliore vivibilità degli ambienti.

“Un traguardo importante, frutto di una politica volta al miglioramento e al potenziamento di tutti i nostri centri”, spiega Massimo Carlotti, presidente di Terre dell’Etruria.

“Come Cooperativa vogliamo continuare ad accrescere la nostra offerta, cercando di garantire il massimo ai nostri soci e di fornire loro strutture all’altezza. Ringrazio Marcello Travascio e Giacomo Filippeschi per aver continuato a prestare servizio con la consueta professionalità anche durante i lavori, così come il mio ringraziamento va a tutti i soci e ai clienti per la pazienza e il supporto che ci hanno mostrato. Quella di Cura Nuova è un’area importante e ricca di potenzialità. Le prospettive del magazzino sono alte, la posizione strategica: sono quindi convinto che i nuovi lavori porteranno ulteriore vitalità al centro, così come ci stanno dimostrando quelli già effettuati presso altri centri. Non sono investimenti semplici, serve concretezza e cautela, ma ce la stiamo mettendo tutta per accogliere le richieste dei soci e continuare crescere con sostenibilità”. ù

All’inaugurazione prenderanno parte le istituzioni le amministrazioni e le istituzioni locali, oltre all’Associazione Tratto d’Epoca e Attrezzi Agricoli Maremmani. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid-19 e sarà accompagnato da un ricco buffet.

Per informazioni aggiuntive, contattare l’indirizzo mail info@terreturria.it, visitare il sito www.terretruria.it o chiamare il numero 0565-775488.