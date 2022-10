Borsa merci di Bari, grano duro a +7 euro a tonnellata. Il Fino arriva a 510 euro, il Biologico a 525 euro

BARI – Aumenta anche questa settimana, di 7 euro alla tonnellata, il valore del grano duro, rispetto alla scorsa settimana, secondo il listino settimanale dei prezzi all’ingrosso della Borsa Merci di Bari, di oggi martedì 18 ottobre 2022.

Un aumento che segue a quello di 5 euro dell’11 ottobre, di 8 euro del 4 ottobre e di 5 euro del 27 settembre.

Il prezzo del GRANO DURO produzione nazionale sale a 505-510 euro a tonnellata per il FINO; arriva a 500-505 euro/ton. il BUONO MERCANTILE e a 495-4500 euro/ton. il MERCANTILE. Inoltre il grano duro BIOLOGICO è cresciuto ed è quotato 520-525 euro/ton. per il buono mercantile e a 515-520 euro/t. per il mercantile.

Cresce anche il grano tenero nazionale (+3 e + 4 euro); + 50 euro per il RISO Superfino arborio e il Fino Parbolied Roma.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it