Volterra Gusto. Dal 22 al 23 ottobre la città toscana esalta i prodotti della tradizione

VOLTERRA (PI) – Conto alla rovescia cominciato per il primo fine settimana in compagnia di Voltrerra Gusto, storica manifestazione gastronomico-culturale toscana che SABATO 22 e DOMENICA 23 OTTOBRE aprirà le porte della città al suo pubblico (con replica da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre).

Protagonista della rassegna Sua Maestà il tartufo, prodotto simbolo di questo territorio celebrato nella XXIV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E DEI PRODOTTI TIPICI DELL’ALTA VALDICECINA, che verrà come sempre affiancato da tanti piccoli artigiani del gusto – dai formaggi ai salumi passando per dolci, cioccolato, degustazioni di vini e tanto altro ancora – per un goloso viaggio alla scoperta dei sapori del territorio e non solo. Gli spazi espositivi e di assaggio abbracceranno alcuni dei luoghi simbolo di Volterra: Piazza dei Priori e le Logge di Palazzo Pretorio, la Saletta di Via Turazza, le Cantine di Palazzo Viti e il Chiostro della Pinacoteca.

Apertura SABATO DALLE 15 ALLE 20 e DOMENICA DALLE 10 ALLE 20.

I principali eventi in programma, info e dettagli: www.volterragusto.com)

