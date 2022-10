Governo. Verrascina (Copagri), grazie a Patuanelli e buon lavoro al nuovo Governo Meloni

ROMA – “Formuliamo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo responsabile del Dicastero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, al quale diamo sin da ora la nostra piena e totale disponibilità a confrontarci e a collaborare sulle tante sfide che attendono il settore agricolo”. Così il presidente della Copagri Franco Verrascina dopo la nomina del neomimistro delle Politiche Agricole, che giurerà domani mattina nelle mani del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

“Il nostro augurio di buon lavoro va ovviamente esteso a tutta la squadra di governo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, prima donna a presiedere il Consiglio dei ministri, con particolare riferimento al ministro della Transizione Ecologica Paolo Zangrillo, al quale ricordiamo che l’agricoltura è il motore propulsivo della tanto decantata conversione green del Paese e a cui diamo la medesima e immediata disponibilità per un confronto”, prosegue il presidente della Copagri.

“Voglio inoltre ringraziare calorosamente Stefano Patuanelli per il grande lavoro portato avanti a favore dei tantissimi produttori agricoli del Paese e per la preziosa e leale collaborazione che lo ha sempre contraddistinto in questi mesi, complicati dalle ripercussioni della fase pandemica e del conflitto in atto sul versante comunitario orientale”, conclude Verrascina.

