Conapi-Mielizia e Consorzio Libera Terra Mediterraneo uniscono competenze ed esperienze per una nuova partnership

MONTERENZIO (BO) – La partnership a lungo termine, che prevede la distribuzione dei prodotti Libera Terra da parte di Conapi-Mielizia, avviatasi nel mese di settembre, mette al centro i valori chiave e le visioni delle due realtà includendo aspetti quali l’agricoltura responsabile, la trasparenza della filiera e lo sviluppo delle competenze.

Mielizia è il marchio che rappresenta l’impegno della Cooperativa Conapi, volto a valorizzare gli apicoltori soci e le loro produzioni, tutte realizzate nel segno di un’agricoltura pulita, di qualità, biologica, a sostegno della biodiversità, totale garanzia per il consumatore finale. La scelta di una lavorazione “a freddo” che non supera mai i 40°, la ricerca di percorsi innovativi di produzione e di packaging, il forte legame con il territorio, la valorizzazione delle tipicità locali fanno di Mielizia un marchio di riferimento del mercato del miele in Italia e, grazie alle significative esportazioni, un solido protagonista anche sui principali mercati internazionali.

Libera Terra è l’anima agricola delle cooperative sociali che, sotto il segno dell’associazione Libera, gestiscono terreni e strutture confiscati alle mafie in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania, coinvolgendo in questa attività. di rilancio produttivo altri agricoltori biologici del Sud Italia che ne condividono gli stessi principi. Consorzio Libera Terra Mediterraneo è il consorzio sociale ONLUS, che coordina la pianificazione strategica e le attività produttive delle cooperative di Libera Terra, seguendo la trasformazione delle materie prime in prodotti finiti, curando tutte le fasi dello sviluppo del prodotto, dal campo allo scaffale.

Una nuova partnership, dunque, che unisce Libera Terra alla più grande cooperativa di apicoltori d’Europa, Conapi-Mielizia, da sempre impegnata per la tutela delle api e dell’ambiente. Un progetto che nasce dalla costante ricerca dell’eccellenza che guida ogni più piccola decisione in Libera Terra e mira in logica win-win a creare ulteriore valore per il Retail e i consumatori. Nello specifico, il Consorzio Libera Terra Mediterraneo continuerà ad occuparsi degli aspetti commerciali, mentre gli aspetti relativi alla ricezione ed evasione degli ordini, così come della logistica, saranno gestiti da Conapi-Mielizia.

“Siamo davvero orgogliosi di poter distribuire un portafoglio prodotti che sono espressione di una realtà assolutamente unica nel panorama agroalimentare italiano e che hanno alla base delle cooperative agricole e sociali che coltivano campi sottratti alle mafie; condividiamo con Libera Terra Mediterraneo molti valori fondamentali nonché lo stesso approccio al mercato basato su competenza, forte presidio del territorio e rapporto diretto con i clienti. Tutto ciò rende questo accordo una reale partnership strategica con una visione di lungo periodo”, ha dichiarato Nicoletta Maffini, Direttore Generale Conapi-Mielizia.

“Siamo molto soddisfatti del percorso che ha portato le nostre due realtà a collaborare. Alla base di tutto vi è una visione condivisa del futuro e la nostra comune natura cooperativa. Conapi-Mielizia è una realtà che, negli anni, ha saputo compiere un lungo percorso ispirato alla qualità, alla sostenibilità ed al rispetto del consumatore. Non poteva che nascerne una partnership solida e destinata a durare”, ha dichiarato Valentina Fiore, Amministratore Delegato Consorzio Libera terra Mediterraneo.

