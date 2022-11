Banco BPM per il PNRR a fianco delle imprese agroalimentari: stanziato un plafond da 2 miliardi di euro – Focus su energia rinnovabile ed efficientamento delle produzioni

MILANO – Banco BPM stanzia un plafond da 2 miliardi di euro per finanziamenti a breve e medio termine, anche assistiti da garanzie pubbliche, per sostenere le imprese del settore agroalimentare nel più ampio contesto delle misure e risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Grazie allo stanziamento di questo plafond da 2 miliardi di euro, Banco BPM conferma il suo supporto alle aziende del comparto agroalimentare affiancando le importanti risorse che il PNRR mette a disposizione con un forte focus sui temi dell’energia rinnovabile e dell’efficientamento delle produzioni anche di filiera, attraverso soluzioni e prodotti dedicati a condizioni finanziarie e tecniche particolarmente favorevoli.

Banco BPM sin dal primo momento si è posto come interlocutore per favorire gli investimenti e facilitare l’accesso delle aziende ai bandi del PNRR, accompagnandole con strumenti dedicati messi a disposizione dalla banca, al fine di massimizzare l’effetto dell’intervento pubblico. L’obiettivo è favorire gli interventi nell’ambito del settore agroalimentare a partire dagli investimenti nell’agrisolare, nelle produzioni di filiera (V Bando) e logistica alimentare, nell’agrivoltaico e nella produzione di biometano, anche in risposta alle attuali difficoltà legate al costo dell’energia, ma anche su innovazione, meccanizzazione e gestione delle risorse idriche, affiancando e integrando le possibilità e le risorse offerte nel quadro delle iniziative legate al PNRR.

A tal fine per facilitare gli imprenditori Banco BPM propone la propria gamma di prodotti e servizi evoluti, a partire dalla anticipazione dei contributi a fondo perduto e alla fornitura di fideiussioni per impegni di firma necessari per la richiesta di anticipazione del contributo ministeriale, e in questa attività Banco BPM affianca la sua rete commerciale con un team di specialisti in grado di offrire assistenza e consulenza qualificate anche per supportare i finanziamenti con le apposite garanzie pubbliche quando ne ricorrano le condizioni.

«Il plafond da 2 miliardi a favore delle imprese agroalimentari che Banco BPM ha istituito – commenta Giovanni Landolina responsabile della struttura Programma Pnrr di Banco BPM – è un esempio concreto ed efficace di come sia possibile mobilitare risorse significative nell’ambito del Pnrr accelerandone gli effetti positivi». «Nel caso specifico – aggiunge Landolina – l’obiettivo del plafond di Banco BPM è offrire alle aziende agroalimentari i mezzi utili per crescere in modo sempre più sostenibile».

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it