Copa Cogeca. Matteo Bartolini Vicepresidente del gruppo di lavoro PAC

ROMA – Nuovo incarico per Cia-Agricoltori Italiani al Copa-Cogeca, la federazione europea che riunisce le associazioni e le cooperative agricole. È stato eletto all’unanimità vicepresidente del Gruppo Pac Matteo Bartolini, presidente di Cia Umbria e vicepresidente nazionale.

Bartolini, insieme al tedesco Christian Gaebel sempre alla vicepresidenza, affiancherà dunque il nuovo presidente del Gruppo, l’austriaco Karl Bauer. L’elezione si è tenuta oggi nel corso della riunione a Bruxelles con tutti i delegati delle organizzazioni agricole dell’Ue.

Tra le priorità di Bartolini, la necessità di riprendere la discussione in Europa sulla revisione della politica agricola del futuro, nonché l’impegno per il monitoraggio costante della Pac 2023-2027, con l’obiettivo di intervenire, già nel breve periodo, per agevolare e semplificare l’applicazione delle norme in vigore e rispondere alle esigenze degli agricoltori che affrontano una fase molto complicata, fra emergenze geopolitiche, climatiche e fitosanitarie. Nell’agenda del vicepresidente, anche una maggiore rappresentanza degli interessi dell’agricoltura mediterranea.

“La Pac deve essere lo strumento più efficace a disposizione degli agricoltori europei -ha dichiarato- e riflettere le tre dimensione della sostenibilità, partendo prioritariamente da quella economica per poi passare a quella ambientale e sociale”.

La soddisfazione anche da parte del Ministro dell’agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. “Con questa nomina si riconosce il ruolo di primo piano dell’Italia a livello di politiche agricole in Europa. Sono certo che Bartolini metterà a disposizione la sua esperienza nel comune interesse degli italiani e a tutela delle nostre produzioni di eccellenza”.

