Manitou Group acquisisce la società italiana Gi.Erre Srl

ANCENIS (Francia) ‒ Manitou Group, gruppo di riferimento a livello mondiale nei campi della movimentazione, del sollevamento persone e dei lavori di sterro, annuncia l’acquisizione dell’intero capitale della società italiana GI.ERRE SRL, che ha sede a Castelfranco ed è specializzata nelle attività di assistenza per i prodotti Manitou.

Con questa acquisizione, il gruppo rinforza la qualità del servizio offerto ai clienti

nella regione.

Forte di 23 anni di esperienza, la società GI.ERRE SRL gestisce nella sede di Castelfranco numerose attività legate all’assistenza, quali la pulizia e la manutenzione delle macchine, il noleggio, come anche la finalizzazione di alcuni modelli su misura. La società opera in Emilia-Romagna, regione in cui Manitou Group è già bene impiantata con un sito di produzione dedicato alle gamme di sollevatori telescopici rotanti di forte tonnellaggio, alla progettazione di accessori, e con un centro logistico internazionale di pezzi di ricambio.

Maxime Deroch, Presidente della divisione Assistenza e Soluzioni, precisa: “La società GI.ERRE dispone di grande competenza; numerosi tecnici hanno una conoscenza perfetta dei nostri prodotti. Siamo fieri di integrare tutti i team all’interno di Manitou Group. Questa acquisizione ci permette di consolidare l’attività di assistenza nella regione”.

La società GI.ERRE registra nel 2021 un fatturato di 3,6 milioni di euro, con 14 dipendenti in organico.

Gerardo Giacomino, Direttore generale, aggiunge: “La passione della nostra attività, come anche l’affidabilità della nostra competenza, sono valori che condividiamo con Manitou Group. Abbiamo tutti e due una struttura familiare che facilita la nostra intesa. Sono molto soddisfatto di vedere l’evoluzione della nostra società all’interno di Manitou Group”.

