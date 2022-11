Birra. Ministro Lollobrigida: marchio Italia per legare produzione al territorio

ROMA – “Competere sulla qualità, legare la produzione della birra sempre più al territorio, utilizzando il marchio più forte che esista al mondo nel sistema agroalimentare: il marchio Italia”.

Così il ministro del ministro Francesco Lollobrigida, alla giornata nazionale del luppolo a Coldiretti.

“Esistono reperti che fanno risalire la tradizione birraia nazionale addirittura al 560 a.C., in Piemonte. La Scuola di medicina salernitana, apripista della scienza medica moderna, parlava di birra in termini positivi per l’organismo. Alla base della cultura europea c’è anche una cultura alimentare fatta di tradizione ed eccellenza. Da qui l’esigenza ed il dovere di difendere le filiere ed i prodotti nazionali dalle aggressioni esterne. Senza che lo Stato ponga ostacoli al genio e alle idee degli imprenditori agricoli italiani”.

