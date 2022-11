Eima. Tractor of the year: a Bologna premiati i migliori modelli al mondo

BOLOGNA – Si è appena conclusa l’attesissima finale della nuova edizione di Tractor of the Year 2023 (TotY), l’importante riconoscimento che premia i trattori più innovativi del mercato europeo, di cui BKT è main sponsor per il terzo anno consecutivo e che lo sarà fino al 2024. La premiazione si è tenuta oggi ad EIMA, appuntamento fieristico internazionale dedicato all’agricoltura.

I 25 giudici, giornalisti esperti in meccanizzazione agricola in rappresentanza di altrettante riviste specializzate di tutto il continente europeo, nell’arco di un anno sono stati impegnati a studiare, osservare e mettere alla prova i trattori più innovativi e performanti del mercato e oggi hanno decretato i vincitori per le quattro categorie in gara presso Eima.

Tractor of the Year 2023: FENDT con il modello FENDT 728 VARIO

Best Utility 2023: McCormick con il modello X6.414 P6-Drive

Best of Specialized 2023: New Holland con il modello T4.120 F

Sustainable TotY 2023: JCB con il modello JCB FASTRAC 4220 iCON

A giugno i giudici si erano riuniti per la presentazione delle candidature e a settembre per le prove in campo delle novità, riuscendo così a selezionare i finalisti. Un lavoro di certo non semplice, visto l’altissimo livello della sfida, con l’asticella della tecnologia e dell’innovazione che si alza di anno in anno e dove le più importanti case produttrici al mondo si trovano a competere tra loro.

Tractor of the Year è proprio il “luogo” in cui si celebra e si vive il futuro della meccanizzazione agricola, dove il trattore e i relativi equipaggiamenti sono centrali. Un’iniziativa che BKT ha da subito sostenuto:

“Non possiamo che essere orgogliosi di affiancare questo premio che guarda al futuro dell’agricoltura – commenta Lucia Salmaso, CEO di BKT Europe. L’innovazione, la tecnologia, la spinta a fare sempre di più e meglio, in ottica sostenibile, sono veri e propri motori che animano BKT e che ci spingono a produrre pneumatici dalle caratteristiche sempre migliori e perfetti per qualsiasi situazione. Mi stupisco ogni anno per le soluzioni incredibili sviluppate in ambito tecnologico e per la profondità della ricerca messa a disposizione dai costruttori.

Congratulazioni allora a FENDT, McCormick, New Holland e JCB che hanno dimostrato di essere un modello per la crescita di tutto il nostro comparto, ricordandoci quanto sia importante guardare al futuro anche con passione ed entusiasmo”. “Siamo molto soddisfatti che anche quest’anno la sfida per i 4 premi TotY sia stata molto intensa – afferma Fabio Zammaretti, Presidente di Tractor of the Year. “In totale la giuria ha valutato 16 trattori di 13 brand diversi, alcuni dei quali al debutto nel contest.

Il percorso di valutazione è iniziato a giugno con l’evento di lancio ‘Let the Challenge Begin’ durante il quale i costruttori hanno presentato i trattori candidati. Successivamente, per tutto il mese di settembre, la giuria ha avuto modo di testare i trattori in campo.

La premiazione di oggi rappresenta, dunque, l’ultima tappa di un percorso lungo un anno.

Complimenti ai vincitori dei 4 premi TotY 2023.”

Si spengono i riflettori su Tractor of the Year 2023. Ora non ci resta che aspettare il prossimo anno, con le straordinarie novità del comparto. E BKT ci sarà.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it