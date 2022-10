Meccanizzazione. A Eima nasce il polo per l’innovazione e vengono premiate le novità tecniche

BOLOGNA – All’origine delle filiere agroalimentari c’è la meccanica agricola. La quantità dei raccolti, la qualità dei prodotti, la compatibilità ambientale, l’automazione delle fasi di raccolta, selezione e confezionamento dei prodotti alimentari dipendono direttamente da tecnologie agromeccaniche di nuova generazione. Questo il messaggio lanciato dal presidente di FederUnacoma (l’associazione italiana dei costruttori di macchine agricole), Alessandro Malavolti, in occasione dall’evento di presentazione del Concorso Novità Tecniche EIMA 2022, che si è svolto a Palazzo Re Enzo a Bologna e che precede di un mese l’apertura della rassegna mondiale della meccanica agricola (Fiera di Bologna, 9-13 novembre). La premiazione dei 62 modelli di macchine e attrezzature, premiati da un’apposita giuria di esperti e in procinto di essere esposti in Fiera nei cinque giorni di EIMA International, è stata preceduta da interventi di autorevoli rappresentanti del mondo politico, accademico e industriale.

“La ricerca in campo agroalimentare è divenuta una priorità strategica – ha spiegato nel suo intervento il Magnifico Rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari – e non a caso l’Agritech (tecnologie in agricoltura) costituisce uno dei cinque filoni chiave del PNRR, che destina per la ricerca nell’agrifood 320 milioni di euro”. Parlando dell’attività specifica dell’Università di Bologna anche in EIMA, Molari ha ricordato che “quest’anno l’Ateneo ha messo a disposizione 202 borse di dottorato finalizzate a sviluppare professionalità adeguate ai fabbisogni d’innovazione delle imprese, tra le quali proprio quelle della filiera agroindustriale e agromeccanica”.

Il processo che porta l’innovazione tecnologica in agricoltura – ha sostenuto Daniele Ara, Assessore di Bologna alla Scuola e all’Agricoltura – non riguarda solo i centri d’eccellenza ma è un fatto corale, che coinvolge una pluralità di attori, dalla scuola secondaria, alla formazione universitaria, alle aziende del territorio. “Lavorare sull’innovazione è la sfida del futuro, stiamo affrontando un passaggio epocale che ci impone di rendere ancora più efficienti e più sostenibili sia la nostra governance che il nostro sistema produttivo. E’ una sfida, questa, che possiamo vincere soltanto puntando sull’innovazione. In questa prospettiva il premio Novità Tecniche è un vanto per la nostra città”.

“Il mercato fieristico è sempre più selettivo – ha detto a questo proposito il Direttore Generale di BolognaFiere Antonio Bruzzone – e l’innovazione di prodotto è uno dei parametri fondamentali su cui gli operatori misurano la qualità di un evento”. “Tecnologie come quelle del concorso Novità Tecniche sono alla base del successo dell’EIMA – ha aggiunto Bruzzone – ne rafforzano il posizionamento, giustificano gli investimenti che BolognaFiere sta facendo per potenziare il quartiere espositivo nel quadro di una collaborazione con FederUnacoma che è sempre più solida e che lega le due organizzazioni fino al 2032”.

La 45ma edizione di EIMA International – la rassegna mondiale della meccanica agricola, che si tiene alla Fiera di Bologna dal 9 al 13 novembre prossimo – ha una “preview” di prestigio. Nel pomeriggio di oggi, con oltre un mese di anticipo sull’apertura della rassegna, si svolge la premiazione del Concorso delle Novità Tecniche, vale a dire i modelli che presentano soluzioni inedite di alto contenuto tecnologico e che saranno esposte nel Quadriportico al centro del quartiere fieristico bolognese nei cinque giorni della rassegna. La giuria internazionale di esperti che ha selezionato e premiato le tecnologie più innovative, ha eletto 25 modelli come “Novità Tecnica” assoluta e ha insignito ulteriori 37 modelli del titolo di “Segnalazione”. Complessivamente, sono 62 le soluzioni innovative, relative a ogni segmento della vasta merceologia presente in EIMA – dalle trattrici alle macchine operatrici, dalle attrezzature alla componentistica e all’elettronica specializzata – sia per l’agricoltura che per il giardinaggio e la cura del verde, e che rappresentano il cuore tecnologico di EIMA 2022. L’evento dedicato alle Novità Tecniche si svolge nella splendida cornice di Palazzo Re Enzo a Piazza Maggiore, nel centro storico di Bologna, e prevede, dinnanzi ai rappresentanti della stampa nazionale e internazionale, presenti e collegati in streaming, la presentazione di tutti i modelli premiati e la consegna dei riconoscimenti direttamente ai delegati delle case costruttrici. “L’alto numero dei modelli premiati evidenzia come l’industria di settore investa molto per le attività di ricerca e sviluppo – ha sottolineato il Presidente di FederUnacoma Alessandro Malavolti – e come sia capace di trasferire con estrema rapidità alla produzione di serie soluzioni tecnologiche inedite, spesso molto avanzate”. “Le macchine agricole hanno una missione ormai strategica – ha aggiunto Davide Gnesini, Responsabile dell’Ufficio Tecnico di FederUnacoma e coordinatore del concorso – quella di conciliare la massima produttività con la salvaguardia dell’ambiente, e quella di rendere possibile l’attività agricola in ogni contesto climatico e ambientale, e tutto questo proprio grazie a tecnologie sempre più aggiornate e performanti”. “La preview delle Novità Tecniche è stata pensata per evidenziae l’importanza del Concorso e della Mostra e valorizzare i brand che ne sono protagonisti – ha sostentuto Simona Rapastella, Direttore Generale FederUnacoma – ma anche per consentire alla stampa di divulgare le innovazioni con sufficiente anticipo, e per ricordare al vasto pubblico dell’EIMA che questa rassegna offre davvero il meglio possibile a livello mondiale nel campo della meccanica agricola”. Le Novità premiate non esauriscono il contenuto tecnologico della rassegna – tengono a rimarcare gli organizzatori – giacché moltissime sono le novità di prodotto presentate a EIMA 2022 dalle oltre 1.500 case costruttrici partecipanti, e grande rilievo hanno i modelli innovativi presentati al concorso Tractor of the Year e al lavoro nell’area dinamica di Green E-motion dedicata alle macchine per il gardening, che costituisce un’altra delle novità di questa edizione di EIMA International.

