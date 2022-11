T4.120 F di nuova generazione New Holland vince il titolo di Best of Specialized a Tractor of the Year 2023

MODENA – New Holland T4.120 F è stato incoronato oggi “Best of Specialized” ai Tractor of the Year 2023 Awards. L’ambito titolo, assegnato da una giuria di giornalisti indipendenti specializzati in meccanizzazione agricola, riconosce il miglior trattore sul mercato europeo.

“Questo prestigioso premio – commenta Carlo Lambro, New Holland Brand President – riconosce ancora una volta il primato di New Holland come leader indiscusso nel segmento dei trattori speciali. Siamo rimasti all’avanguardia in questo settore per sette decenni, innovando, aggiornando ed estendendo costantemente la nostra ampia offerta per soddisfare le esigenze più specializzate dei nostri clienti. Quest’ultimo titolo di “Best of Specialized” testimonia i molti anni di lavoro e dedizione in questo importante segmento, in particolare in Europa. Vorrei congratularmi e ringraziare tutti i team coinvolti nello sviluppo di questo trattore, in particolare presso lo stabilimento di Jesi e Engineering a Modena, in Italia”.

New Holland Agriculture ha rinnovato e ampliato la propria offerta di trattori speciali, consolidando ulteriormente la propria indiscussa leadership nel settore, con la nuova generazione della serie T4 F/N/V. Questi sono solo gli ultimi lanci di prodotto nell’ambito dell’offerta di trattori speciali di New Holland, oggetto di costante innovazione e premiata con numerosi premi alla fiera EIMA, tra cui il titolo di ‘Best of Specialized’ nei premi Tractor of the Year nel 2020, 2014 e 2013 e il premio Technical Innovation per la cabina BlueCab™ nel 2012. L’ultimo riconoscimento prima di questa edizione di Tractor of the Year , è stato il premio Technical Innovation assegnato a un progetto in partnership con Nobili riguardante un T4V dotato di generatore e-Source che alimenta un atomizzatore e-Sprayer e una falciatrice e-Mower completamente elettrificati.

T4 F/N/V di nuova generazione: il comfort migliore della categoria, più potenza, produttività ed efficienza

La nuova serie T4 F/N/V rispetta le norme sulle emissioni Stage V con nuovi motori F5C, dotati di sistema di post-trattamento, che erogano più potenza e coppia con prestazioni pulite. Il modello 80, alla base della gamma, monta un motore da 3,4 litri a 2 valvole con un sistema di post-trattamento con DOC e DPF che non richiede AdBlue, con conseguente riduzione dei costi di esercizio. Gli altri modelli della gamma sono equipaggiati con un motore da 3,6 litri a 4 valvole e sistema di post-trattamento Compact Hi-eSCR2 con DOC e SCRoF. Al top della gamma è stato aggiunto un nuovo modello, il T4.120 V/N/F, che fornisce elevate prestazioni (fino a 88 kW/118 CV), in grado di soddisfare i requisiti di potenza del motore per applicazioni con la PdP e attrezzi multipli.

La leggendaria maneggevolezza di questa gamma specialistica è ulteriormente accentuata dal nuovo cofano, interamente ridisegnato in modo da ottenere l’altezza più ridotta del segmento per quanto riguarda le versioni Specialty. Il layout del motore è stato interamente ridisegnato in modo che il nuovo cofano alloggi comodamente al suo interno l’intero sistema di post-trattamento. L’altezza ridotta e le dimensioni compatte del cofano aumentano la visibilità e la sicurezza, oltre a limitare i potenziali danni ai rami quando si lavora sotto la chioma degli alberi da frutto.

L’impianto idraulico della versione ROPS è stato perfezionato in modo da aumentare notevolmente la produttività e l’efficienza. Si avvale di una nuova pompa idraulica da 100 litri al minuto e di 5 coppie di innesti per i distributori idraulici ausiliari con utenza esterna e flusso libero, inoltre possiede la capacità necessaria per l’azionamento simultaneo di più attrezzi. Il nuovo sollevatore (HPL) a rilevazione del carico “load sensing” riduce il consumo di carburante e il surriscaldamento dell’olio.

Sulla versione ROPS il comfort dell’operatore è stato ulteriormente migliorato con un maggiore spazio, sedili più ampi, nuovi comandi intuitivi e un cruscotto di facile lettura.

La cabina del T4 F/N/V è stata riprogettata da cima a fondo, sfruttando al massimo l’esperienza acquisita con lo sviluppo della cabina Blue CabTM 4 (brevettata) di New Holland. La nuova concezione progettuale, basata sulle richieste della clientela in termini di comfort ed ergonomia, introduce un pianale piatto standard e ripropone caratteristiche delle cabine delle gamme di modelli New Holland con potenza più elevata. Tra queste il nuovo display multifunzionale VIS posizionato sopra il cruscotto, che fornisce informazioni in tempo reale sul trattore e rende facile impostare le funzioni in modo intuitivo grazie a un encoder montato sul pannello di rivestimento laterale destro. Il Comfort è ulteriormente migliorato dall’assale anteriore ammortizzato, che assicura una marcia regolare. Il nuovo parabrezza, abbinato al profilo ribassato del cofano, offre

ai clienti la migliore visibilità disponibile sul mercato. L’interfaccia uomo-macchina della cabina è stata completamente rinnovata con le più avanzate funzionalità New Holland ed è già predisposta per integrare i più recenti sistemi PLM e le tecnologie per l’agricoltura 4.0.

La nuova serie T4 F/N/V è la scelta perfetta per i contoterzisti e le aziende viticole e frutticole di piccole e medie dimensioni con colture di pregio che cercano prestazioni elevate, comfort e affidabilità in un trattore dalle dimensioni ideali per le applicazioni specialistiche.

