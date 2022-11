Presidenti commissioni agricoltura: De Carlo (FdI) al Senato e Carloni (Lega) alla Camera

ROMA – Sono Luca De Carlo (Fratelli d’Italia) e Mirco Carloni (Lega) i presidenti delle Commissioni Agricoltura rispettivamente di Senato e Camera dei Deputati del Governo Meloni. La nomina odierna traccia così un nuovo profilo per entrambe le commissioni.

Luca De Carlo sarà il presidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare. Nato nel 1972 a Pieve di Cadore (Belluno), consigliere comunale dal 2004, è eletto sindaco di Calalzo di Cadore nel 2009, è poi riconfermato nel 2014 e il 26 maggio 2019 viene rieletto sindaco per un terzo mandato consecutivo. Alle elezioni regionali in Veneto del 2015 è candidato da Fratelli d’Italia per la circoscrizione di Belluno e ottiene 1.859 preferenze, insufficienti per garantirne l’elezione. Il 7 febbraio 2020 viene nominato coordinatore regionale di Fratelli d’Italia per il Veneto. Il 3 maggio viene nominato, dal presidente Giorgia Meloni, responsabile nazionale dell’agricoltura per Fratelli d’Italia. Nell’ultima elezione del Governo è stato eletto senatore della Repubblica.

Mirco Carloni presiederà invece la commissione agricoltura della Camera. Nato nel 1981 a Fano (An) comune del quale è stato assessore fino al 2010. Alle elezioni regionali delle Marche del 2020 è riconfermato per la seconda volta consigliere regionale e viene poi nominato vicepresidente della Regione e assessore alle attività produttive dal presidente Francesco Acquaroli, alla guida di una giunta di centrodestra, entrando in carica il 15 ottobre di quell’anno. Nel 2022 è stato eletto deputato in forza alla Lega.

