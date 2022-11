Dalla goccia al frutto. Irritec: innovazione e sostenibilità per l’agricoltura del futuro

BOLOGNA – Anche quest’anno Irritec, azienda siciliana tra i leader mondiali nel settore dell’irrigazione di precisione, è tra i protagonisti di EIMA International, l’esposizione internazionale di macchine per l’agricoltura e il giardinaggio che si svolge nel quartiere fieristico di Bologna dal 9 al 13 novembre, per raccontare come le sue soluzioni sostenibili e innovative possono contribuire alla gestione consapevole dell’acqua.

Da sempre attenta ai temi della sostenibilità, quest’anno Irritec ha acquisito lo status giuridico di Società Benefit, l’unica azienda del settore ad aver conquistato un tassello così importante nel proprio percorso di crescita e miglioramento. Una ulteriore rappresentazione concreta di questo impegno sono i recenti finanziamenti in ambito ESG che sono stati concessi da Unicredit e Crédit Agricole Italia per supportare le attività ESG.

La produzione e l’implementazione dei prodotti altamente tecnologici di Irritec, quali i sistemi interconnessi, i sensori per i parametri dei campi e gli impianti automatizzati sono gli strumenti che permettono di comprendere le esigenze della terra e di risparmiare le risorse idriche promuovendone l’uso intelligente. Inoltre, un team di esperti agronomi è sempre a disposizione del cliente per poter individuare la soluzione progettuale più adeguata a ogni coltura, fornendo vere sessioni di formazione.

Tra i prodotti in esposizione nell’Irritec Arena – all’interno dello Stand A47 del Padiglione 22, l’Azienda presenta il nuovo fine linea adatto per ali gocciolanti leggere Ø16 e Ø22. iCircle è il rivoluzionario erogatore circolare multi-uscite che, utilizzato in impianti di irrigazione in serra, soddisfa le esigenze delle colture in vaso garantendo la massima uniformità di distribuzione. La sua forma circolare, infatti, rende questo erogatore semplice da installare grazie alla facilità e alla rapidità di collegamento dei microtubi, e ideale allo sviluppo omogeneo delle radici. Per maggiori informazioni sui prodotti Irritec, è possibile visitare il portale della documentazione dell’Azienda: https://lp.irritec.com/documentazione-digitale/

Irritec ha organizzato diversi appuntamenti dedicati alla cultura del risparmio idrico con la partecipazione dei suoi agronomi esperti e qualificati. “Drops for a sustainable future” è proprio il messaggio con cui L’Azienda racconta i benefici che le sue soluzioni per la gestione dell’acqua portano alle colture e, allo stesso modo, all’ambiente come obiettivo dell’Azienda in qualità di Società Benefit.

Tra gli incontri in programma, “Innovazione e sostenibilità per l’agricoltura del futuro” – che si è svolto giovedì 10 novembre alle ore 11 presso l’Irritec Arena nel quartiere fieristico bolognese -, è stato un momento per parlare del tema del futuro dell’agricoltura e dei metodi di micro-irrigazione, digitalizzazione e impulso delle nuove generazioni. Una speciale occasione per portare evidenze concrete dell’impegno aziendale in termini di sostenibilità ambientale con i nuovi dati del Rapporto di Sostenibilità, ma anche per dare voce alle aziende agricole che hanno scelto i sistemi Irritec ottenendo risultati di successo e presentare le soluzioni tecnologiche e innovative dell’Azienda e il supporto alle nuove generazioni che si affacciano al mondo dell’agricoltura.

“Siamo orgogliosi di tornare a EIMA dopo un anno ricco di novità per Irritec che si conferma un’azienda consapevole e impegnata nell’ambito dei temi della sostenibilità. L’Irritec Arena è un luogo aperto a tutti i nostri clienti e agli attori della filiera agroalimentare per mostrare i nuovi prodotti ma soprattutto per confrontarsi sulle migliori soluzioni per una gestione sostenibile della risorsa idrica” – ha dichiarato Giulia Giuffrè, Consigliere d’Amministrazione e Ambasciatrice della sostenibilità di Irritec.

Irritec ha premiato a EIMA il vincitore dell’edizione 2022 del premio Best Agrishot, il concorso fotografico internazionale dedicato al mondo agricolo, che quest’anno ha visto trionfare Agricolt Brandoni, azienda marchigiana che meglio si è distinta nell’ambito del tema “Next Generation: le storie dei giovani in agricoltura”, per raccontare come le nuove generazioni rappresentino il motore per la trasformazione del settore nel segno della digitalizzazione e della sostenibilità.

