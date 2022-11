Energia. Vendita del gas stoccato dal GSE: al via la Procedura concorrenziale

ROMA – La Procedura concorrenziale – aperta ai soggetti che riforniscono clienti finali ubicati nel territorio nazionale, titolari di un contratto di trasporto nazionale sulla rete del gas naturale – si svolgerà sulla piattaforma di e-procurement del GSE, accessibile, previa registrazione, all’indirizzo: https://appalti.gse.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

L’Offerta per la partecipazione alla Procedura concorrenziale deve essere inviata al GSE entro e non oltre le ore 20.00 del 30 novembre 2022.

La procedura è svolta ai sensi dell’atto di indirizzo del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 18 novembre 2022 e riguarda l’offerta dei volumi a termine ed è eseguita in modo da garantire il mantenimento di maggiori quantitativi di gas in stoccaggio per il periodo invernale, oltre al rispetto della curva di erogazione ottimale.

Il bando prevede l’assegnazione di 62 lotti da 218.425,670 MWh di gas ceduto in stoccaggio. Per ciascun lotto, in aggiunta, sarà eseguita la cessione di capacità di Spazio e con associate le relative prestazioni di erogazione. Le offerte saranno selezionate sulla base del criterio del maggior Spread offerto rispetto al Prezzo di Riferimento (prezzo registrato al PSV del giorno prima).

Entro il 5 dicembre 2022, il GSE comunicherà gli esiti della Procedura concorrenziale. I soggetti aggiudicatari sono tenuti ad inviare al GSE copia del Contratto di vendita del gas, unitamente alla Garanzia definitiva o al versamento del deposito infruttifero con funzione di garanzia, previsto quale alternativa, nonché ai moduli previsti, entro e non oltre le ore 17.00 del 12 dicembre 2022.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it