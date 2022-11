Il GSE presenta il primo rapporto trimestrale sulla situazione energetica del Paese e sul monitoraggio del PNIEC

ROMA – Creare una visione d’insieme in grado di descrivere le principali variabili che caratterizzano l’evoluzione del quadro energetico nazionale nel contesto degli obiettivi su energia e clima al 2030. Questo l’obiettivo della relazione trimestrale “ENERGIA E CLIMA”, presentata oggi alla stampa dal Gestore dei Servizi Energetici, che amplia l’offerta di dati e informazioni del GSE.

In questa prima edizione del rapporto del GSE sono analizzati i dati del sistema energetico italiano aggiornati al 30 settembre 2022, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili, all’efficienza energetica, alla mobilità sostenibile, ai mercati energetici e ambientali, all’evoluzione della spesa energetica. Oltre alla panoramica sui principali obiettivi su energia e clima, la relazione riporta le analisi su alcuni meccanismi di incentivazione, il confronto con le traiettorie delineate nel PNIEC, le valutazioni sulle emissioni di gas serra evitate, sugli impatti economici e occupazionali, sull’evoluzione dei costi di alcune tecnologie. Tali ambiti di monitoraggio sono in linea con quanto previsto dal PNIEC e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Una sezione della relazione è dedicata ad analisi sulla spesa energetica di famiglie e imprese e agli andamenti dei mercati energetici e ambientali, tra cui combustili fossili, energia elettrica, CO2, certificati bianchi, garanzie di origine. “In un periodo storico in cui il settore energetico è particolarmente sotto pressione, avere a disposizione dati aggiornati e attendibili è fondamentale – Ha dichiarato l’Amministratore unico del GSE Andrea Ripa di Meana, aggiungendo che – Con il rapporto “ENERGIA E CLIMA”, che verrà aggiornato trimestralmente, il GSE contribuirà a costruire quella base di dati necessaria al sistema Paese per rispondere in maniera rapida e commisurata ai mutamenti dello scenario energetico”.

Le informazioni presenti nella relazione, disponibile sul portale istituzionale del Gestore, nelle future edizioni saranno ampliate e rese fruibili tramite la Piattaforma di Monitoraggio del PNIEC dedicata, che sarà pubblicata dal GSE nei prossimi mesi.

