ROMA – Prezzi generalmente stabili in quasi tutte le piazze, rispetto alla scorsa settimana, ecco per le ultime quotazioni pubblicate oggi (22 novembre 2022) da Ismeamercati (di Ismea), per l’olio d’oliva e olio extravergine d’oliva.

Gli aumenti: L’aumento maggiore pari a +23,8% lo ha fatto registrare l’Olio Dop Brisighella, quotato 26 euro al kg; aumenti anche per il Dop Chianti Classico +2,2%; e l’olio extravergine d’oliva sulla piazza di Bari, che ha fatto registrare un +1,7% per un prezzo di 5,93 euro/kg.

I cali: in calo del’1,2%, l’Olio Dop Canino; e l’Igp Toscano (sulla piazza di Siena) a -0,6%, quotato 8,96 euro/kg.

Le piazze di riferimento sono: Palermo, Ragusa, Trapani, Brindisi, Gioia Tauro (Rc), Foggia, Lecce, Taranto, Imperia, Bari, Verona, Firenze, Perugia, Ravenna, Siena, Viterbo.

I prezzi indicati sono pubblicati a fini specificatamente informativi; sono rilevati con riferimento esclusivo alla fase di contrattazione tra produttore e mediatore, grossista, rivenditore, fanno sapere le Camere di Commercio.

