Voucher SI. Reazioni. Prandini (Coldiretti): Importante per semplificazione burocratica, salvare raccolti e dare redditi

ROMA – Commenta positivamente il ritorno dei voucher in agricoltura (fino a 10 mila euro a tempo determinato), il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.

Poter usufruire dei buoni lavoro “è importante nelle campagne dove occorre lavorare con la semplificazione burocratica per salvare i raccolti e garantire nuove opportunità di reddito in un momento particolarmente difficile per il Paese” ha detto il presidente Coldiretti, commentando la Manovra.

“Siamo grati – ha proseguito Prandini- al Governo per aver accolto le nostre sollecitazioni sul problema della manodopera agricola e siamo pronti al confronto con le istituzioni e i sindacati per individuare le formule più adeguate che garantiscano maggiore semplificazione per le imprese e le necessarie tutele per i lavoratori agricoli”

