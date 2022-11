Pneumatici. BKT lancia Ridemax, per sostenere cisterne e rimorchi pesanti

SEREGNO (MB) – L’agricoltura moderna implica l’uso di attrezzi pesanti come spargitori, autocisterne e altri rimorchi per svolgere il proprio lavoro nei campi e spostarsi da un appezzamento di terreno all’altro. Compiti diversi, condizioni diverse, esigenze diverse. Un dilemma per molti agricoltori quando si tratta di scegliere lo pneumatico giusto per far fronte a esigenze completamente diverse su strada e campo. E come può uno pneumatico galleggiare su terreni sciolti o prati, fornire trazione su strada, trasportare carichi pesanti ed evitare la compattazione del suolo? – BKT conosce bene tali sfide, ed è qui che entra in gioco la tecnologia degli pneumatici.

BKT, la multinazionale indiana produttrice di pneumatici Off-Highway, che ha recentemente lanciato diverse novità di prodotto, è nota per ascoltare le esigenze degli utenti. Per questo motivo, l’azienda ha messo a punto un prodotto che unisce molte caratteristiche vincenti: RIDEMAX FL 615, uno pneumatico radiale flotation idoneo per le ruote non motrici di rimorchi agricoli, autocisterne e spargitori.

RIDEMAX FL 615 ha una struttura con cinture in acciaio che garantisce un’elevata resistenza alle perforazioni nonché una maggiore durata e un’elevata capacità di carico. La spalla arrotondata e l’ampia area di impronta assicurano una compattazione del terreno ridotta, rendendo lo pneumatico un partner ideale per le operazioni sui manti erbosi. Allo stesso tempo, la bassa resistenza al rotolamento e le elevate proprietà autopulenti completano le sue caratteristiche distintive, rendendo lo pneumatico particolarmente adatto per applicazioni di trasporto con carichi e pesi elevati. In breve: RIDEMAX FL 615 è in grado di far fronte alla crescente distanza tra gli appezzamenti e, allo stesso tempo, proteggere il suolo.

Ancora una volta, questa novità dimostra l’abilità della multinazionale indiana di arricchire e aggiornare costantemente il proprio ampio catalogo di prodotti progettando pneumatici nuovi, efficienti e perfetti per ogni esigenza. Per ogni condizione lavorativa, infatti, serve il giusto pneumatico.

RIDEMAX FL 615 è attualmente disponibile nella misura 800/65 R 32.

