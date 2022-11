Grano duro. Borsa Merci Bari: quotazioni in calo di 5 euro a tonnellata (max 505 €/t), anche per il biologico

BARI – Scende di 5 euro a tonnellata il prezzo del grano duro nazionale secondo le quotazioni della Borsa Merci di Bari di oggi, martedì 29 novembre.

Il prezzo del GRANO DURO produzione nazionale scende a 500-505 euro a tonnellata per il FINO; arriva a 495-500 euro/ton. il BUONO MERCANTILE e a 490-495 euro/ton. il MERCANTILE.

Resta ancora invariato anche il prezzo del grano duro BIOLOGICO: la quotazione resta a 515-520 euro/ton. per il buono mercantile e a 510-515 euro/t. per il mercantile.

Cala anche il prezzo del grano tenero di importazione: -10 euro alla tonnellata per il tenero importato dall’Ucraina, che due settimane fa era stato inserito per la prima volta nel listino. Per il tenero dalla Francia il calo è di 5 euro/t.

Il grano tenero ucraino è quotato 330-336 euro/t. e quello di provenienza francese 360-362 euro/t.).

