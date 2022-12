Mortadella di Bologna, il Natale è nel segno della solidarietà

BOLOGNA – Una nuova originale edizione, la terza, per “Ban Nadèl” l’iniziativa dedicata alla raccolta di fondi per progetti di solidarietà attraverso la musica, l’ironia e lo “slang” bolognese.

Questa volta con un CD di canzoni inedite dedicate al Natale e una estrazione di premi (oltre 70 quelli in palio), il cui ricavato sarà interamente a favore delle Cucine Popolari, nella cornice di un divertentissimo spettacolo in Piazza Lucio Dalla Giovedì 15 Dicembre alle ore 18,30.

Vito, Duilio Pizzocchi, Gianni Fantoni, il Duo Idea, Danilo Masotti, affiancati da una madrina d’eccezione, la chef Ambassador Marisa Maffeo, con la conduzione di Franz Campi e Mauro Malaguti, animeranno la scoppiettante estrazione finale grazie ad una gara di solidarietà che vede in prima fila il Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna, Tossani infortunistica, Emilbanca, I Brunelleschi Parrucchieri e tante aziende, imprenditori e ristoratori che hanno voluto augurare ai bolognesi, anche a quelli meno fortunati, un felice Natale.

Roberto Morgantini, delle Cucine Popolari, spiega che “In questo momento così difficile siamo arrivati a servire 600 pasti al giorno a persone che non possono permetterseli. A causa della complicata congiuntura economica sono anche diminuite le donazioni e abbiamo bisogno di acquistare carne, tonno e altri alimenti piuttosto cari. L’iniziativa di “Ban Nadel” l’accogliamo con un grande sorriso perché può darci una mano a sostenere queste spese. Ci auguriamo che i cittadini di Bologna comprendano la situazione e partecipino generosamente. E poi ci sarà la festa del 15 dicembre in cui divertirci con i tanti comici presenti e scambiarci gli auguri di Natale mangiando panini alla Mortadella e bevendo vin brulè in un clima di partecipata solidarietà.

Desidero ringraziare il Consorzio Mortadella Bologna IGP, Infortunistica Tossani, EmilBanca, IBrunelleschi parrucchieri e le tante aziende e ristoranti del territorio che hanno offerto i numerosi premi in palio per aver reso possibile questa bellissima iniziativa. Per chi non riuscirà ad acquistare i biglietti ricordo che c’è sempre il nostro conto corrente a cui poter fare riferimento per eventuali contributi: IBAN: IT68A0707202408000000182464 Intestato a: CIVIBO ODV”

Per dare sostegno alla raccolta fondi, le Cucine Popolari hanno organizzato in concomitanza dello spettacolo una distribuzione al pubblico di panini alla Mortadella Bologna IGP e vin brulè. A dare man forte ai tanti volontari ci sarà un altro Ambassador del Consorzio, lo chef Daniele Reponi, che per l’occasione firmerà alcuni panini serviti durante la serata.

“Come Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna non potevamo che aderire con grande entusiasmo all’appello che Franz Campi ci ha rivolto a favore di “Ban Nadèl” – il Natale Solidale a Bologna – e per diversi motivi. Il primo risiede nel legame profondo con la città felsinea che ci portiamo inscritto nel nome stesso del prodotto. Il secondo è costituito da un patrimonio di tradizioni e storia che arriva a identificare la Regina Rosa dei salumi con la città di Bologna, come testimonia il Bando del Cardinal Farnese del 24 ottobre del 1661 che, per la prima volta, codificava le regole per la corretta produzione del salume all’interno delle cinta murarie, una copia del quale è visibile all’interno dell’ala museale dedicata alla Mortadella Bologna inaugurata nel 2019 all’interno del Museo della Storia della città a Palazzo Pepoli – commenta Gianluigi Ligasacchi, direttore del Consorzio che prosegue – Infine, il Consorzio da diversi anni si pone come obiettivo quello di favorire, ove possibile, la sostenibilità economica e sociale sul territorio e, dopo le passate e proficue adesioni alle iniziative di Cucine Popolari, torniamo con piacere a collaborare con la Onlus fondata da Roberto Morgantini che ogni giorno offre un pasto caldo a chi ne ha più bisogno e che ci permette di declinare il nostro claim di comunicazione “Godersi la vita, dal 1661” consentendo a Natale di realizzare questa filosofia di vita anche a chi è meno fortunato di noi ma ha bisogno di tutto il sostegno e la solidarietà di una comunità viva e partecipe”.

Il nuovo CD musicale, contenente brani natalizi inediti realizzati negli studi della SanLucaSound e arrangiati da Renato Droghetti, vede coinvolti i seguenti artisti: Strano, Manuel Auteri, Giorgio Bassi, Ary Music, Massimiliano Lepera, Angela Sette, Gabriele Orsi, Roberto Reina, Francesco Maria Gallo, Solo Tanza, Maurizio Martini, Martina Maccolini, Aldo di Gennaro, Emanuele Fanti, Manu Ley, Tony Cerrone, Federico Aicardi, Elisabetta Mattia, Nicola Albertini.

Nel cd sarà presente anche la canzone Bån Nadèl che ha raccolto tanti apprezzamenti e decine di migliaia di visualizzazioni e una versione corale del celebre brano dei Pooh “Non serve che sia Natale”.

Si affianca all’iniziativa anche il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti che ha festeggiato quest’anno i suoi 25 anni di storia a fianco della realtà italiane totalmente indipendenti. Ed è dalla voce di Giordano Sangiorgi che arriva la conferma: “Il MEI aderisce e sostiene con piacere a tale importante e significativo progetto di solidarietà in una fase difficile come questa in cui vi è grande bisogno di abbinare arte, cultura e musica con la solidarietà e l’abbraccio tra le persone di una comunità. Ancora più convintamente se, oltre ai tanti noti personaggi del territorio bolognese, a dare man forte al progetto musicale c’è una realtà musicale indipendente come quella di SanLuca Sound da sempre iscritta ad AudioCoop, l’associazione dei 250 piccoli produttori indipendenti italiani del circuito del MEI che ogni giorno lavorano alla nuova musica. Che il tutto poi venga donato alle Cucine Popolari, grande e mirabile esempio civico di vicinanza ai più fragili e deboli che meriterebbe di essere presente in ogni città, rende ancora di maggior valore tutta l’iniziativa”.

Infine, i diritti della canzone “Buon Natale Umanità” di Francesco Maria Gallo, uno dei brani della track list del CD Ban Nadèl, saranno totalmente devoluti a favore della Fondazione l’Albero della Vita e della Fondazione REB a sostegno dei progetti umanitari e sociali delle due fondazioni per dare un aiuto a tutti quei bambini che vivono una povertà estrema e ai bambini affetti da epidermolisi bollosa. Saranno inoltre acquistati 100 copie del cd Ban Nadèl che verranno inseriti tra le ricompense della raccolta fondi attivata su Eppela https://www.eppela.com/projects/9160.

Tanti i locali dove, per 5 euro, che verranno interamente devoluti a Cucine popolari, si potranno acquistare i biglietti per l’estrazione e i CD. Innanzitutto, nelle 4 sedi delle Cucine popolari: Cucina popolare Battiferro (Via del Battiferro 2), Cucina popolare San Donato (ex Italicus), presso Opera Padre Marella, Via del Lavoro 13; Cucina popolare Saffi (Via Berti 2/8); Cucina popolare Savena (presso Villa Paradiso, Via Emilia Levante 138). Inoltre, presso numerosi altri esercizi indicati nell’elenco sulla pagina https://www.facebook.com/BanNadel

Per Franz Campi, uno degli organizzatori di Ban Nadel: “E’ sorprendente come la città si riesca di nuovo a raccogliere intorno a questo progetto nato da un gruppo di amici per esprimere con ironia la bellezza delle nostre tradizioni e della nostra lingua. E ogni volta riuscire ad aiutare qualcuno. Quest’anno le Cucine popolari, che riescono a mettere a tavola 600 persone al giorno che non hanno da mangiare nella ricca Bologna. Non dovrebbe essercene bisogno, ma invece occorre farlo. E noi, insieme a una ventina di aziende e ristoratori che si sono affiancati al progetto, siamo con loro. E lo faremo ridendo insieme ai comici del territorio con l’estrazione finale ricca di premi per chi vorrà contribuire acquistando un biglietto”.

