Vinventions. A Natale arriva il secchiello Vinny, il secchiello per l’economia circolare

ROMA – Per valorizzare la sua Raccolta Privata di chiusure, Vinventions presenta Vinny, un secchiello per vino sviluppato in collaborazione con Retorno e distribuito da Italesse, un ulteriore passo avanti in direzione dell’Economia Circolare. Grazie a Vinny, le chiusure raccolte beneficiano di una seconda vita, riconfermando l’obiettivo di Vinventions di promuovere un’economia circolare attraverso il riutilizzo dei materiali di scarto e la trasformazione delle chiusure post-consumo in nuovi articoli. Questo progetto illustra concretamente l’impegno ambientale di Vinventions in qualità di membro dei Patti Europeo e Americano sulle Plastiche. Romain Thomas, Product Manager Nomacorc di Vinventions, racconta: “Grazie alle nostre diverse partnership con associazioni di beneficenza quali France Cancer e con Nicolas, il maggior commerciante di vini francese con più di 500 negozi, nel 2021 abbiamo raccolto in Francia oltre 84 tonnellate di chiusure”.

Da oltre 10 anni, infatti, Vinventions ha avviato specifici programmi di raccolta, selezione e riciclo nei propri mercati principali che hanno portato alla creazione di una Raccolta Privata di chiusure. In Italia la raccolta avviene anche nei negozi Eataly in tutto il territorio nazionale. Stéphane Vidal, Direttore Generale Europa di Vinventions, illustra il progetto: “Desideravamo valorizzare la nostra Raccolta Privata di chiusure creando un nuovo prodotto apprezzato dai nostri clienti. Da qui è nata l’idea di progettare un secchiello per vino realizzato a partire dalla nostra raccolta di chiusure post-consumo”.

Per dare vita a questo progetto, Vinventions ha stretto una collaborazione con Retorno, un’azienda belga specializzata nella valorizzazione di materiali riciclabili. Retorno ha interamente progettato il secchiello per vino Vinny, dalla creazione della materia prima alla messa a punto del processo di produzione. Marc Thometschek, co-fondatore di Retorno, ne sintetizza le tappe: “Per realizzare il secchiello per vino Vinny abbiamo creato la materia prima a partire dalle chiusure post-consumo provenienti dalla Raccolta Privata di Vinventions e messo a punto il processo per concretizzare questo prodotto innovativo”.

“Il desiderio di Vinventions è quello di espandere questo programma di raccolta negli anni a venire. E le vendite realizzate grazie a Vinny contribuiranno ulteriormente a finanziare l’impegno per la raccolta messo in atto da Vinventions sul mercato”, afferma Stéphane Vidal. Per rendere disponibile questo secchiello per vino sul mercato, Vinventions e Retorno hanno stretto una partnership con Italesse, azienda italiana, leader del mercato, specializzata nella progettazione e vendita di articoli professionali per l’industria del vino (tra cui bicchieri, secchielli per vino e decanter). Massimo Barducci, Amministratore Delegato di Italesse, afferma: “Proporre Vinny alle aziende vinicole è perfettamente in sintonia con il nostro obiettivo di sviluppare e promuovere prodotti sostenibili. Questo prodotto innovativo dalle prestazioni sostenibili integrerà la nostra gamma di prodotti della collezione Bio. Negli ultimi 3-4 anni, abbiamo convertito il 30% della nostra produzione utilizzando biopolimeri o altri materiali a bassa emissione di CO2”.

Vinventions è il fornitore più completo al mondo di soluzioni di chiusura del vino progettate per supportare le diverse esigenze dei produttori di vino. Vinventions fornisce soluzioni di chiusura che massimizzano le prestazioni, il design e la sostenibilità. I suoi marchi includono Nomacorc Green Line e Blue Line, SÜBR (micro-naturale), Vintop (tappi a vite) e Wine Quality Solutions che include dispositivi enologici, attrezzature e servizi che migliorano la qualità e la consistenza del vino attraverso il controllo di qualità in tempo reale.

Vinventions impiega oltre 550 collaboratori in tutto il mondo e gestisce siti produttivi negli Stati Uniti, Belgio, Francia, Italia, Argentina, Sud Africa e Cina. I valori di leadership di Vinventions sono la vicinanza al cliente, l’innovazione, l’empowerment, il lavoro di squadra aperto, la sostenibilità e la responsabilità a lungo termine.

Italesse, è un’azienda italiana leader sul mercato dei calici professionali per il vino, partner tecnico dei principali nomi della produzione vitivinicola italiana e internazionale. Grazie al suo progetto “Senses”, oggi Italesse si distingue per una filosofia progettuale dei calici che va al di là delle convenzioni e dell’idea di bicchiere varietale. I suoi calici sono infatti progettati intorno alle sensazioni organolettiche del vino, in modo che questi possano valorizzare ogni singola “etichetta” in base alle proprie caratteristiche e al proprio terroir e non semplicemente in base al vitigno o ai vitigni con cui il vino è prodotto. Italesse, premiata con medaglia d’argento Ecovadis, ente certificatore internazionale, per il proprio impegno relativo all’etica, all’ambiente e alla sostenibilità, è oggi all’avanguardia anche in ordine all’impiego di bio materiali e materiali riciclati per la produzione di accessori professionali quali vasche e secchielli. È grazie a questo know-how, che è nata la collaborazione con Vinventions, brand europeo impegnato nella realizzazione e vendita di chiusure per vini fermi. Una collaborazione che si basa sul comune desiderio di un mondo più sostenibile, dove il riciclo dei materiali non è solo un obiettivo ma una concreta realtà.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it