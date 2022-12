Bollicine di luce con Bottega Stardust

Bibano di Godega di Sant’Urbano (TV) – L’azienda Bottega ha creato una gamma di bollicine di qualità superiore, caratterizzate da un packaging accattivante, pensato per chi vuole farsi notare in modo elegante e anticonvenzionale.

In questa particolare nicchia di mercato, costruita nel tempo dalla cantina trevigiana, si è ritagliata un proprio spazio Bottega Stardust. Si tratta di una bottiglia di immediato impatto visivo, in quanto il tradizionale vetro verde è interamente coperto da una galassia di cristalli. Un effetto “polvere di stelle” che rende particolarmente luminoso il momento dell’aperitivo e il brindisi per festeggiare tanto compleanni, feste e ricorrenze, quanto il semplice piacere di stare insieme. La parte centrale e frontale della bottiglia è priva di cristalli e riproduce per sottrazione il sinuoso logo Bottega.

Bottega Stardust contiene un Prosecco Doc, vinificato in versione Dry e caratterizzato quindi da un particolare morbidezza al palato che lo rende quasi abboccato. La scelta di uve selezionate, provenienti dall’area collinare di Valdobbiadene, regala a questo vino una spiccata aromaticità.

L’accorto processo di spumantizzazione sta all’origine del perlage fine e delicato che richiama nel bicchiere la geometria dei cristalli che impreziosiscono il corpo della bottiglia. La freschezza tipica del Prosecco si abbina in questo caso al corpo e alla struttura di un vino leggero ma di grande personalità.

