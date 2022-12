Fai-Cisl, festa per i migranti dell’agricoltura. Rota: su 1 milione di operai agricoli, 300mila sono stranieri

A ricordarlo è il segretario generale Onofrio Rota , in occasione della prima Festa nazionale per i migranti dell’agroalimentare, che si è svolta a Roma -Auditorium del Seraphicum – organizzata dalla Fai Cisl con la collaborazione delle federazioni regionali e territoriali.

La serata è stata aperta dall’intervento del segretario nazionale Mohamed Saady, che ha ricordato le molte attività messe in campo dalla Fai per garantire tutele, diritti e qualità del lavoro per i migranti impegnati nel settore.